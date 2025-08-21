Žinios, kurios šviečia.
Dėl D. Šakalienės – kreipimasis į VTEK: prašo įvertinti galimą interesų konfliktą

2025 m. rugpjūčio 21 d. 11:57
Pasirodžius informacijai, jog pernai vykusių Seimo rinkimų metu laikinąją krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę rėmė viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys gynybos pramonės sektoriaus verslininkai, grupė Seimo narių kreipėsi į Vyriausiąją tarybinės etikos komisiją (VTEK), prašant įvertinti, ar šioje situacijoje neįžvelgiamas interesų konfliktas.
Raštą VTEK pasirašė 8 Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas Dainius Gaižauskas. Dokumente atkreipiamas dėmesys, jog Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovaujanti socialdemokratė dalyvauja derybose dėl ginkluotės įsigijimų, pasirašo sutartis. Taip pat nurodoma, kad ministrė dalyvauja ir Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžiuose, kuriuose priimami sprendimai dėl įsigijimų ir pan.
„Krašto apsaugos ministras, nors tiesiogiai ir nerengia viešųjų pirkimų specifikacijų, gali reikšmingai įtakoti gynybos sektoriaus pramonės įmonių siūlomų pirkinių turinį bei specifiką, dalyvauti sprendimų priėmime“, – dėstome rašte VTEK.
„Šiais nurodytais atvejais D. Šakalienė ne tik nedeklaravo savo interesų, tačiau ir nenusišalino nuo sprendimų priėmimo. Mūsų manymu, tokiu būdu patekdama į interesų konflikto situaciją ir jos tinkamai nevaldydama“, – nurodo kreipimosi autoriai.
Todėl VTEK prašoma įvertinti susiklosčiusią situaciją bei pateikti ministrei rekomendacijas, kaip ji turėtų elgtis ateityje, jog būtų išvengta pažeidimų bei užtikrintas maksimalus skaidrumas. Beje, prašoma šį klausimą komisijoje nagrinėti skubos tvarka – dar iki Vyriausybės priesaikos.
ELTA primena, kad savaitės pradžioje naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog praėjusį rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose D. Šakalienę parėmė gynybos pramonės įmonių, šiuo metu dalyvaujančių KAM organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, atstovai.
Anot portalo, 5 tūkst. eurų paramą D. Šakalienei prieš rinkimus skyrė karybos ekspertas Darius Antanaitis, kuris yra vienas gynybos įmonės „Ostara Lab“ akcininkų.
Pasak „Delfi“, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys rodo, kad prieš rinkimus 4 tūkst. eurų D. Šakalienę parėmė ir įmonės „Lithuanian Defense Services“ (LDS) vykdantysis vadovas Aivaras Kašuba. Ši įmonė, kaip skelbė LRT radijas, derasi dėl vokiškų „Leopard“ tankų surinkimo, įmonę LDS kontroliuoja Vokietijos bendrovės „Rheinmetall“ ir „Krauss-Maffei Wegmann“.
Pasirodžius šiai informacijai, krašto apsaugos ministrė patikino, kad jos KAM metu jokie palankūs sprendimai įvardintoms įmonėms nebuvo priimti. Be to, D. Šakalienė nurodė, kad nusišalins nuo sprendimų, kurie bus susiję su šiomis įmonėmis.
