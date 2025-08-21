Dėl Ukrainos apšaudymo URM įteikė dar vieną protesto notą Rusijai

Kaip pranešė URM, notoje teigiama, kad Rusijos pajėgų tęsiamas teroras prieš Ukrainą tuo pačiu metu, kai Europa ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) deda pastangas nutraukti karą ir susitarti dėl ilgalaikės taikos, akivaizdžiai rodo, jog Maskva nėra nusiteikusi atsisakyti agresyvių tikslų Ukrainos atžvilgiu ir siekti taikos.
Pažymima, kad Rusijos dalyvavimas derybose yra veidmainiškas ir skirtas tik tam, kad būtų laimėta laiko toliau grobti Ukrainos teritorijos dalis ir išvengti naujų Vakarų sankcijų.
ELTA primena, kad naktį iš rugpjūčio 20 į 21 d. Rusija paleido į Ukrainą 574 dronus ir 40 raketų, kurių taikiniais visoje šalies teritorijoje tapo gyvenamieji namai ir civilinė infrastruktūra, sužeidimus patyrė kelios dešimtys civilių gyventojų.
Naujausi masiniai Rusijos oro smūgiai, anot prezidento Volodymyro Zelenskio, dar kartą įrodo, kad taikos derybų perspektyvos yra menkos.
