I. Ruginienė laiko intrigą: nurodė, kada atskleis ministrų pavardes, sprendimas dėl E. Sabučio – apsunkintas

„Apie visų ministrų personalijas kalbėsiu kitą savaitę. Po to, kai gausiu Seimo pritarimą mano kandidatūrai.
Visada sakiau, kad kiekvienai ministerijai, kiekvieno ministro pozicijai turiu po kelias pavardes, dėl to jaudintis tikrai nereikia. Tam ruošiuosi, ruošiuosi įvairiems variantams“, – aiškino kandidatė į premjerus.
„Atėjus laikus visose ministerijose ministrai arba ministrės bus“, – pridūrė I.Ruginienė.
Taip ji kalbėjo paklausta, ar laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis galėtų tęsti savo darbą. Dėl jo teisinės neliečiamybės panaikinimo „čekiukų“ byloje į Seimą jau kreipėsi generalinė prokurorė.
„Teisėsaugos institucijos tegul atlieka savo darbą, ir labai pasitikiu jų darbu. Mano apsisprendimas ties E.Sabučiu tikrai yra apsunkintas šių aplinkybių, bet kol kas tikrai nediskutuokime apie personalijas.
Ateis laikas, pratęsime tas diskusijas ir pristatysiu jums pirmiems savo viziją ir planus, ir tikrai pamatysite, kokias išvadas padariau dėl vienų ar kitų aplinkybių“, – aiškino I.Ruginienė.
Paklausta, ar yra aišku, kokie ministrai tikrai liks savo postuose, ji to taip pat naįvardijo.
„Man tikrai yra aiškumas apie kandidatus. Tam žingsniui labai rimtai ruošiuosi.
Ministrai, kurie veikia dabar, jie dirba įprastiniu savo ritmu, Vyriausybės darbas nesustoja, planuojami susitikimai, darbai, vyksta kasdieniniai apsitarimai, tai tas darbas nenutrūko ir nenutrūks, nepaisant to, ar vienoje ar kitoje ministerijoje pasikeis vadovas“, – aiškino I.Ruginienė.
Ji tikino netrukus eisianti pas kiekvieną frakciją „į svečius“ ir bandysianti įtikinti kiekvieną Seimo narį, kad reikia palaikyti jos kandidatūrą.
„Sulaukime Seimo apsisprendimo. Kai sulauksime ir tikrai žinosiu, kad keičiu darbą, tuomet galėsime su jumis prieiti prie kitų klausimų“, – sakė ji.
Pasak I.Ruginienės, reputacijos klaidų jai daryti nesinorėtų, davė ir pažadą.
„Norėčiau pateikti prezidentui sąrašą suderintų ir patikrintų asmenų, kad neturėtume įvairių nesusipratimų. Bet gyvenimas yra gyvenimas – visko gali atsitikti, kiekvienas vadovas, rinkdamasis komandos narį, gali būti įvairioje situacijoje.
Ką galiu pažadėti – kad reaguosiu čia ir dabar, ir jeigu taip atsitiks, kad kandidatas bus netinkamas, jis bus keičiamas kitu asmeniu“, – aiškino I.Ruginienė.
Pasisakė ir dėl „Nemuno aušros“
Socialdemokratė kol kas negalėjo atsakyti, ar Prezidentūrai ji būtų „patogi premjerė“.
„Aš nusiteikusi, ir tą prezidentui esu asmeniškai pasakiusi, turėti dalykiškus ir konstruktyvius santykius“, – pabrėžė kandidatė į Vyriausybės vadovus.
Kitą savaitę planuojamas protestas dėl naujai buriamos koalicijos, kurios sudėtyje išlieka ir R.Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“. I.Ruginienė svarstė, kad, žinant jos praeitį, ji tik teigiamai gali reaguoti į aktyvią ir pilietišką visuomenę.
„Kiekvienas pilietis, turėdamas savo nuomonę vienu ar kitu klausimu, turi turėti laisvę ją išsakyti. (...)
Jeigu kalbame apie koalicijos partnerius, tai šiai dienai, man atrodo, kokius partnerius mes pasirinktume, kritikos strėlės būtų visiškai tokio paties turinio ir vienodos“, – kalbėjo politikė.
Anot I.Ruginienės, visuomenė balsuodama Seimo rinkimuose lėmė, kad antra pagal dydį partija yra „Nemuno aušra“, tai pasirinkimas yra logiškas.
Primename, kad prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateikė Seimui I.Ruginienės kandidatūrą į premjerus. Dėl jos parlamentarai apsispręs antradienį.
