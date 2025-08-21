Prieš teikiant jos kandidatūrą į premjeres – I. Ruginienės žinia Lietuvai

Posėdžio metu iš plenarinių posėdžių salės tribūnos pretendentė tapti ministre pirmininke prisistatys bei atsakys į parlamentarų klausimus. Vėliau kandidatūrą svarstys atskiros Seimo frakcijos – ketvirtadienį planuojami liberalų ir konservatorių susitikimai su socialdemokrate.
Kandidatė į Lietuvos premjeres išskyrė 3 dalykus, kurie jai būtų esminiai, kaip premjerei, ir dėkojo už palaikymą.
„Štai ir atėjo ta diena, kai Seime vyks mano kandidatūros į Ministro Pirmininko pateikimas.
Savo kalboje išskirsiu aspektus, kuriuos laikysiu esminiais, dirbant XX Vyriausybei, jeigu būsiu patvirtinta Premjere!
Pirma – Lietuvos saugumas.
Atsižvelgiant į tai, kokią turime kaimynystę, reikia telkti tiek nacionalines, tiek tarptautines pajėgas, toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir, kaip buvo sutarta Valstybės gynimo taryboje, padidinti gynybos finansavimą iki 5–6 proc. nuo BVP.
Antra – stipri ekonomika, investicijų pritraukimas, subalansuotas biudžetas.
Stipri ekonomika leidžia finansuoti gynybą, socialines garantijas, švietimą. Artimiausiu metu laukia pagrindinis darbas – priimti subalansuotą biudžetą.
Turime taip pat skatinti vidaus verslo investicijas ir didinti vidaus vartojimą, lengvinti sąlygas verslui investuoti.
Trečia – socialinis saugumas.
Turi būti skirtas dėmesys socialiai jautrioms visuomenės grupėms, kiekvienam Lietuvos piliečiui. Suplanavome „vaiko pinigų“ didinimą, pensijų augimą (viršijantį įprastą indeksavimą), minimalios mėnesio algos didinimą.
Apie viską plačiau šiandien kalbėsiu iš Seimo tribūnos bei frakcijų posėdžiuose vėliau. Dar kartą dėkui visiems už palaikymą!“, – feisbuke rašė kandidatė į Lietuvos premjeres I. Ruginienė.
Parlamentarai dėl naujosios premjerės turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje – toks balsavimas numatomas kitą antradienį, rugpjūčio 26 d. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
