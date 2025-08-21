Radviliškio tarybos narę J. Margaitienę prokuroras prašo nuteisti dėl telefono pasisavinimo

Prokuroras teismo prašo J. Margaitienei taikyti ir baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti trejus metus dirbti valstybės ar savivaldybės įstaigose.
Prokuroro manymu, J. Margaitienės ir kito kaltinamojo Vaido Dišlės galimai padarytos nusikalstamos veikos yra įrodytos liudytojų parodymais, specialistų pateiktais duomenimis, kita byloje esančia medžiaga.
Buvusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė kaltinama tuo, kad išeidama iš darbo galėjo pasisavinti savivaldybei priklausantį turtą, kuris buvo defektiniu aktu nurašytas kaip sugadintas.
Bylos duomenimis, J. Margaitienė, eidama savo pareigas, 2023 metų kovą galėjo suklastoti įsakymą dėl savivaldybės ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti ir aktą dėl šio turto nurašymo bei likvidavimo – pasinaudodama tarnybine padėtimi suklastojo dokumentus ir pasisavino jai paskirtą tarnybinį telefoną.
Per teismo posėdį trečiadienį Šiaulių apygardos teisme valstybinis kaltintojas prokuroras Egidijus Jurgelis sakė, kad dėl minėtų tyčinių veiksmų buvo padaryta didelė neturtinė, taip pat daugiau kaip 1 tūkst. eurų turtinė žala Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.
V. Dišlę prokuroras taip pat prašė pripažinti kaltu ir paskirti jam 5 tūkst. eurų baudą.
Taip pat prašoma tenkinti savivaldybės pateiktą 26 tūkst. eurų ieškinį neturtinei ir turtinei žalai atlyginti. Advokatai teismo prašė jų ginamuosius išteisinti.
Patys kaltinamieji teigė, kad jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų nepadarė ir prašė juos išteisinti, pranešė teismo atstovas spaudai Vytautas Jončas.
Teismas nuosprendį skelbs spalio 2 dieną.
ELTA primena, kad Radviliškio rajono savivaldybė buvusios rajono administracijos direktorės J. Margaitienės byloje pareiškė 26 tūkst. eurų ieškinį – savivaldybė mano, kad ji patyrė tokio dydžio neturtinę žalą dėl šios politikės veiksmų.
Savivaldybė baudžiamojoje byloje taip pat pareiškė daugiau nei 1,1 tūkst. eurų ieškinį dėl telefono „iPhone“ pasisavinimo.
„Savivaldybė įvertino pasisavinto telefono žalą. Ir neturtinė žala, kuri buvo padaryta visos įstaigos reputacijai, nes vadovas, kuriam patikėtas turtas, galimai vertė pavaldinius klastoti, kad galėtų pasisavinti turtą. Demoralizuoja ir įstaigos darbuotojus, matant, kokius neteisėtus darbus verčiami daryti. Iškilus į viešumą, savivaldybei buvo padaryta reputacijos žala“, – Eltai yra sakęs Radviliškio rajono savivaldybės mero patarėjas Linas Garbenis.
Buvusiai Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei, dabar einančiai savivaldybės tarybos narės pareigas, pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo ir patikėto turto pasisavinimo.
Kartu su ja melagingų parodymų davimu, apklausiant liudytoju, kaltinamas vienos Radviliškio uždarosios akcinės bendrovės darbuotojas V. Dišlė. Pastarasis yra kitos Radviliškio rajono tarybos narės, konservatorės Skaidros Dišlės sutuoktinis.
Manoma, kad ikiteisminio tyrimo metu V. Dišlė davė melagingus parodymus ir teigė neva minėtas telefonas perduotas uždarajai akcinei bendrovei, kurioje jis dirba, utilizavimui. 2023 metų liepą ši mobiliojo ryšio priemonė buvo paimta iš J. Margaitienės kratų metu.
Kitas Radviliškio savivaldybės administracijos darbuotojas per ikiteisminį tyrimą pripažino kaltę parengęs ir suklastojęs defektinį aktą, kuriame buvo melagingai aprašyta telefono būklė. Šis asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Defektiniame akte buvo nurodyta, jog jis suniokotas: sulaužytas korpusas, todėl prietaisas neberemontuojamas. Dokumentu taip pat teigta, kad daiktas buvo išvežtas utilizuoti.
J. Margaitienė anksčiau dirbo buvusios vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės patarėja. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikdama šį ikiteisminį tyrimą, atliko kratas savivaldybėje ir Vidaus reikalų ministerijoje.
Išėjusi iš šio darbo ministerijoje, J. Margaitienė buvo įsidarbinusi tuometinio Seimo nario Antano Čepononio padėjėja.
Politikė yra skelbusi, kad sustabdė narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratų partijoje.
Maždaug prieš 10 metų J. Margaitienė buvo pelniusi nugalėtojos titulą Šiaulių apskrities televizijos organizuotuose metų moters rinkimuose „Moteris Saulė“.
Ne pirma panašaus pobūdžio byla
Tai ne pirma STT tirta panašaus pobūdžio byla dėl savivaldybių turto pasisavinimo.
Tarnybinio telefono „iPhone 11“ pasisavinimu buvo kaltinta ir buvusi Alytaus rajono vicemerė, dabartinė Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė Dalia Kitavičienė. Ji prisipažino ir buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės taikant laidavimą.
Politikė perduota sutuoktinio atsakomybei vienerių metų terminui be užstato.
D. Kitavičienė savivaldybei 167,91 eurą už pradangintą telefoną sumokėjo.
Nusprendęs skirti laidavimą, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamoji teisiama pirmą kartą, duomenų apie naujai padarytas nusikalstamas veikas ar pradėtus ikiteisminius tyrimus byloje nėra, moteris dirba, darbovietės charakterizuojama teigiamai.
Panašių kaltinimų yra sulaukęs ir buvęs Alytaus rajono meras Algirdui Vrubliauskui, jis kaltinamas tuo, kad 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu, eidamas Alytaus rajono savivaldybės mero pareigas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ir siekdamas asmeninės turtinės naudos, pasisavino jam patikėtą svetimą turtą – du „iPhone“ telefonus ir planšetinį kompiuterį „iPad Pro“.
Pasibaigus mero kadencijai, kaltinamasis pareigų atlikimui patikėtus įrenginius turėjo gražinti Alytaus rajono savivaldybės administracijai, tačiau jų, kaip įtariama, tyčia negražino.
Kartu su A. Vrubliausku Kauno apygardos teisme teisiama buvusi savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, o dar dviem buvusiems savivaldybės darbuotojams pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo ir dokumento suklastojimo bei disponavimo juo.