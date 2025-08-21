Seime – I. Ruginienės ir konservatorių akistata: užkliuvo elgesys himno metu

Pirmasis susitikimas – su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovais.
Konservatorių pokalbį su kandidate į premjeres pradėjo konservatorių frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė, kuris turėjo klausimą dėl I.Ruginienės elgesio rytinio posėdžio metu, kai buvo giedamas Lietuvos himnas, prieš prezidentui Gitanui Nausėdai teikiant jos kandidatūrą.
„Žinant, kad visas dėmesys šiomis dienomis krypsta į jus, žvilgsniai iš įvairiausių pozicijų, tai, matyt, nenustebsite, kad ir šiandien salėje stebėjome atidžiai, kaip vyksta jūsų prisistatymas.
Bet prieš prisistatymą pastebėjome, kad jūs himno metu negiedojote su visais himno. Mano klausimas būtų – kodėl?“ – pasiteiravo M.Lingė.
„Kaip malonu, kad jūs, Mindaugai, stebite mane. Net tada, kai aš nesu tribūnoje“, – savo atsakymą pradėjo I.Ruginienė.
„Toks likimas“, – pajuokavo M.Lingė.
Ši frazė kandidatę į premjeres prajuokino.
„Mano? Ar jūsų?“ – juokėsi ji.
„Aš visada, kai klausausi, kai girdžiu ir kai yra ta minutė, kai yra paleidžiamas himnas, aš stengiuosi jį giedoti savo širdyje ir mintyse. Taip aš lengviau susikaupiu ir tokią formą aš pasirenku“, – atsakė I.Ruginienė.
Buvo žadėję palaikymą
Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas priminė, kad kai Gintautas Paluckas atsistatydino, tuomet konservatoriai pasiūlė paremti I.Ruginienės Vyriausybės darbo pradžią, jeigu „toje Vyriausybėje nebūtų politinių jėgų, kurių politika dažnai kertasi su Lietuvos nacionaliniais saugumo interesais“ – pirmiausiai dėl „Nemuno aušros“.
„Dabar ta koalicija gali pasipildyti dar labiau odiozinėmis figūromis ir dar su keisteseniais veiksmais, kaip Valiaus Ąžuolo asmeny, pono Tomaševskio, ne kartą bėgiojusio su Georgijaus juostele į gegužės 9 minėjimus.
Kyla klausimas, ar galėsite dirbti tokioje nestabilioje, margoje galbūt net kai kuriais atvejais destruktyvioje valdančiojoje koalicijoje?“ – klausė L.Kasčiūnas.
„Gal buvo kitoks variantas elgtis?“ – pridūrė jis.
I.Ruginienė teigė labai vertinanti konservatorių konstruktyvų požiūrį darbą.
„Net nuoširdžiai tikiu, kad paremsite, ypač gynybos klausimuose“, – atsakė ji.
Ministrė pabrėžė žinanti, kad L.Kasčiūnas gynybos klausimu „turi ekspertizę“, todėl net lauktų jo pasiūlymų.
„Kalbant apie koaliciją, žinote, suprantu, kad geriausias, matyt, jūsų požiūriu variantas būtų socialdemokratai ir konservatoriai, tai šitą suprantu. Bet dabar yra šiek tiek dėlionės kitokios, ir partneriai yra tokie, kokie yra“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Klausimai apie Rusiją
Savo ruožtu konservatorė Daiva Ulbinaitė turėjo šūsnį klausimų.
„Prie derybų stalo matome V.Tomaševskį. Dauguma Lietuvos žmonių, ypač Vilniaus rajonas, tai vertina kaip socialdemokratų politinę išdavystę. (...) Ar jūs iš tiesų pasirengę vardan tų kelių balsų aukoti savo merą R.Duchenvičių?“ – klausė D.Ulbinaitė.
Konservatorė norėjo sužinoti, kaip I.Ruginienės pozicijos atitinka galimų koalicijos partnerių pozicijai Rusijos atžvilgiu.
„Norėčiau pasitikslinti, koks jūsų požiūris į Georgijaus juostelę? Kas, jūs manote, yra ta Georgijaus juostelė ir ką ji jums reiškia? Kaip jūs gerinsite santykius su Rusija, nes V.Tomaševskis sako, kad tai yra krikščioniškos civilizacijos šalis ir santykius gerinti reikia? Kokias sankcijas Rusijai manote, kad yra veiksmingos, gal siūlysite kažkokias papildyti. Rusiškų kanalų ir kultūros draudimą V.Tomaševskis vadina nusikaltimu. Kaip jūs vertinate rusiškų kanalų draudimą?“ – klausė konservatorė.
I.Ruginienė pastebėjo, kad socialdemokratai derasi su valstiečiais, o tai yra jų vidinis sutarimas, kad jų sudėtyje yra lenkai.
„Į tuos klausimus, kuriuos jūs išvardijote, mūsų požiūriai visiškai skiriasi. Niekaip nevertinu nei juostelės, nei kada laikiau tą dalyką kažkokia vertybe. Jokių kažkokių šiltesnių ar geresnių santykių su Rusija nežadu palaikyti ir niekada to nežadėjau. Sankcijas vertinu teigiamai ir manau, kad mes tas sankcijas dar labiau plėsti“, – atsakė I.Ruginienė.
Tačiau toks atsakymas užkliuvo konservatorei Paulei Kuzmickienė.
„Sakote, kad niekaip nevertinate Georgijaus juostelės. Georgijaus juostelė yra įvertinta Baudžiamojo kodekso. Jos dėvėjimas yra apspręstas mūsų teisėkūroje, kaip ir antisemitizmas. Jau išgirdome, ką jums reiškia Georgijaus juostelė. O ką jums reiškia antisemitizmas?“ – klausė P.Kuzmicienė.
„Klausykit. Mano gyvenime nei tos juostelės nėra, nei aš jos kada turėjau. Jeigu bandote mane pritempti prie tam tikrų etikečių, tai galiu jums aiškiai pasakyti, kad mano vertybės lieka čia, Lietuvoje, aš čia gimiau ir dirbsiu vardan Lietuvos gerovės“, – atsakė I.Ruginienė.
