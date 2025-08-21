Tiesa, portalo žiniomis, į koaliciją kviečiamos Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovams toks pasiūlymas ne visai tinka – jie sutiktų deleguoti savo atstovą į ekonomikos ir inovacijų ministrus, tačiau vietoje Kultūros ministerijos norėtų Vidaus reikalų arba Susisiekimo ministerijos.
A. Norkienė patvirtino: valstiečiams siūlomos Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros ministerijos
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė patvirtino, kad trečiadienį vykusiose derybose dėl valdančiosios koalicijos socialdemokratai pasiūlė valstiečiams Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros ministerijas.
„Viena iš opcijų yra taip parašyta“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė A. Norkienė.
Vis tik, pasak jos, dėl visų susitikimo metu suderėtų dalykų ketvirtadienį rinksis ir spręs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba.
„Partijos viduje šiandien organizuojame tarybos posėdį, kuriame diskutuosime dėl vakar suderėtų dalykų ir apie tas ministerijas“, – pažymėjo parlamentarė.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.