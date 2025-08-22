„Kaip dabar I. Ruginienei reikės dirbti?“: A. Janušką stebina G. Nausėdos užuominos

Diplomatas stebisi, kaip dabar Seimo nariai turėtų balsuoti už tokią kandidatūrą, dėl kurios prezidentas teigė turintis tam tikros informacijos.
„Vyriausybės formavimas atrodo dar labiau diskredituotas, kai prezidentas teikia premjerės kandidatūrą, viešai pareikšdamas: iš tarnybų „informacijos failą aš gavau. Yra tam tikrų rizikos veiksnių. Pirmiausia galbūt susijusių daugiau ne su ja pačia, o su jos vyro veikla“.
Kaip besistengsi suprasti, prezidentas, sakydamas „galbūt“, abejoja, su kuo pirma (pirmiausia), su kuo antra; su kuo šeimoje daugiau, su kuo mažiau yra rizikos, ir tuo pačiu teigia, kad premjerė gali būti rizikos zonoje (kai jos vyras galbūt dar didesnėje rizikoje). G.Nausėda priduria, kad pagal VSD informaciją – ne saugumo rizikoje, bet jei korupcinėje ar dar kokioje, kuo tai lengviau?
Lietuvos Respublikos prezidentas praneša Lietuvai, kad turi kompromituojančios informacijos apie būsimą premjerę ir jos šeimą?
Kaip Seimo nariams balsuoti? Kaip būsimai premjerei reikės dirbti ir bendrauti su užsienio vyriausybių vadovais, kai prezidentas paskelbia tokią žinią? Ar mano, kad miestas ir pasaulis jo negirdi, ar kad interpretuos, kad rizikos tėra tik apie vyrą, bet ne ją?
Tokia retorika prezidentas pats meta šešėlį tiek galimos premjerės legitimumui, tiek savo sprendimo pagrįstumui. Ar prezidentas nori mums pasakyti: „galbūt ji tinkama, bet pavojinga“? O gal čia jo toks būdas pasakyti: teikiu, bet neprisiimu atsakomybės? Apsidraudžia ateičiai, jei rizikos taps realybe?“ – savo feisbuko paskyroje klausimus kėlė A.Januška.
Signataras svarstė, ką apie tokį prezidento G.Nausėdos elgesį mano patys socialdemokratai.
„Juk neužtenka, kad po tokio prezidento pareiškimo, kandidatė pasakė, kad ji nemato savyje rizikos? Galima ir to nesureikšminti, užmaskuoti problemą per papildomus paaiškinimus. Bet kaip patikėti?
Jei tai būtų nereikšminga informacija, prezidentas nebūtų apie tai net užsiminęs, tiesa? O jei suklydo, jau galėjo atsiprašyti savo teikiamos kandidatės?“ – dėstė jis.
Anot A.Januškos, laikas parodė, kad G.Nausėda yra artimas šios krypties ir ideologijos valdžiai.
„Jis yra su tais žmonėmis, kurie išrinko tokias partijas – tai irgi yra Lietuva, ir jis su ta Lietuva. Todėl šiandienos Prezidentūra tampa natūralia, prigimtine patarėjo F.Jansono vieta.
Taip gali būti – jis prezidentas, jam spręsti, bet mums svarbu tai žinoti. Gal tik jam pačiam gėda tai atvirai prisipažinti?
Kažkada G.Nausėda buvo sakęs, kad tokia koalicija – klaida. Dabar atrodo, kad klaida buvo jo paties žodžiai. Šiandien klaidos, jo akimis, nebėra.
Šiandien prezidentas tvirtina, jog tinkamumo valstybės valdymui kriterijus yra ne Konstitucinio Teismo sprendimas, o politiko gebėjimas prisitaikyti prie politinės konjunktūros.
Tiesa, su viena sąlyga – šios partijos nariai į Vyriausybę nepateks, nes prezidentas neva įjungė saugiklį konstitucinei „klaidai“. Tačiau R.Žemaitaičiui tai nė kiek netrukdo laikyti ministrus savais – ir netrukdys ateityje.
Prezidentas pasakė, kad jis renkasi „darbingą Vyriausybę“ (į kurią pusę darbingą?), nes kitaip anot jo – išankstiniai rinkimai.
Jei jis sako, kad darbinga Vyriausybė yra jo prioritetas, tai jis galėjo pasakyti ir daugiau, bet nepasakė.
Jis nepasakė, kad visa ši koalicija yra blogas pasirinkimas, bet ne jo, kad tai nėra jo Vyriausybė. Jis ėmėsi tokią koaliciją pateisinti – ir tai yra atsakymas į visus klausimus apie jo pasirinkimą“, – rašė A.Januška.
Albinas JanuškaInga RuginienėGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių