Apsisprendė: valstiečiai jungiasi prie valdančiosios koalicijos, gaus dvi ministerijas

Šaltinių teigimu, 56 valstiečiai pasisakė „už“ dalyvavimą valdančiosios daugumos formavime, trys buvo „prieš“.
LVŽS atiteks dvi ministerijos – Ekonomikos ir inovacijų, kuriai iki šiol vadovauja Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Lukas Savickas, ir Teisingumo, kuri priklauso „Nemuno aušrai“. Jai vadovauja nepartinis Rimantas Mockus.
Lrytas šaltiniai nurodo, kad Teisingumo ministerija bus siūloma su valstiečiais Seime dirbančiai Lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS). Jei tik šie ras tinkamą kandidatą.
„Po konstruktyvių derybų su valdančiaisiais Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba priima sprendimą eiti į valdančiąją koaliciją. Einame į koaliciją, nes tik taip galime tinkamai atstovauti žmonėms ir pabandyti įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus – būdami opozicijoje šių tikslų galimai nepasiektume.
Puikiai suprantu, kad einame į labai sudėtingą situaciją, kai tvyro chaosas ir didelis nerimas visuomenėje“, – feisbuke pranešė LVŽS derybinės grupės narys Arvydas Nekrošius.
Valstietis tvirtino, kad yra rizikų, jog dirbant valdančiojoje koalicijoje kaip mažiausiems partneriams yra rizikų būti neišgirstiems, tačiau svarbiausia, anot jo, bent pabandyti.
Koalicinė sutartis turėtų būti pasirašyta kitos savaitės pradžioje.
Po penktadienį virš trijų valandų užsitęsusių trišalių derybų LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga neslėpė nesąs labai patenkintas derybų rezultatais, tačiau pripažino, kad pavyko išsiderėti daugiau, nei po pirmojo tokio susitikimo trečiadienį.
Jis teigė, kad sprendimas dabar bus patikėtas partijos tarybai, kuriai priklauso per 70 asmenų.
Valstiečiai „socdemams“ turėjo daug programinių reikalavimų, kurie apsunkino derybas. Į derybininkų susitikimus jie nešėsi pluoštą dokumentų su 41 programiniu punktu.
Po įvykusių susitikimų konstatuota, kad ne dėl visko pavyko susitarti, todėl LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, jog koalicinę sutartį gali tekti pasirašinėti dviem partijoms.
Valstiečiai ir patys supranta, kad visų jų norų išpildyti neįmanoma. Apie tai viešai jau yra pasisakęs ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Tiesa, neatmetama, kad rūškani valstiečių veidai tebuvo derybinė pozicija, siekiant išsireikalauti kuo daugiau, žinant, jog alternatyvų jiems socialdemokratai praktiškai nebeturi. Bent jau tokių, kurios būtų malonios.
Į koaliciją LVŽS atsiveda ir tris LLRA-KŠS atstovus – Ritą Tamašunienę, Jaroslavą Narkevičių ir Česlavą Olševskį. Su jais valstiečiai yra sudarę bendrą frakciją Seime. Kaip ir su Ignu Vėgėle bei Rimu Jonu Jankūnu.
Lrytas žiniomis, teisingumo ministru labai norėjo tapti advokatas I.Vėgėlė, tačiau bendroje frakcijoje „vėgėlininkų“ tik du, todėl iki ministerijos jie netempia.
Ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
Aurelijus VerygaAušrinė NorkienėIgnas Vėgėlė
Rodyti daugiau žymių