Valstiečiams keliant savo reikalavimus į LSDP būstinę atvyko R. Šadžius

Socialdemokratų, valstiečių ir „aušriečių“ lyderiai trišaliu formatu jau buvo susitikę trečiadienį vakare. Atvyko ir Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininkas Waldemaras Tomaszewskis.
LSDP būstinėje jis pasirodė ir penktadienį. Kaip ir LLRA-KŠS atstovai, Seime vienoje frakcijoje su valstiečiais dirbantys Rita Tamašunienė bei Jaroslavas Narkevičius. Kiek vėluodamas atskubėjo ir Ignas Vėgėlė.
Maždaug po valandos, deryboms įpusėjus, kortežas atvežė ir laikinai premjero pareigas einantį laikinąjį finansų ministrą Rimantą Šadžių. Greičiausiai jo paslaugų prireikė valstiečiams keliant reikalavimus, kuriems įvykdyti tektų neblogai papurtyti valstybės piniginę.
„Nežinau, kiek dar kuro kurensiu aš čia pirmyn-atgal važiuodamas“, – ateidamas į susitikimą juokėsi „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
„Nežinau, gal susiderėsime. Arba ne“, – atsakydamas į R.Žemaitaičio pastabą apie poreikį vis važinėti į Vilnių šyptelėjo LVŽS lyderis Aurelijus Veryga.
Jis neslepia ateinantis į susitikimą su viltimi gauti daugiau, nei kol kas siūlo socialdemokratai.
„Visada derybose tikslas yra išsiderėti daugiau. Arba gauti aiškumo, kas tarybos nariams buvo labai svarbu, kad kai kuriuose punktuose, kur lyg ir sutarėme, būtų aiškumas, tarkime, dėl terminų, procentų ir pan. Derėsimės toliau“, – pažymėjo politikas.
Jau dabar, anot A.Verygos, yra akivaizdu, kad dėl visko, ko valstiečiai nori, susitarti nepavyks, pavyzdžiui, socialdemokratai nesutinka peržiūrėti visos mokesčių reformos.
„Tai mes tada nešame, siūlome tam tikrus taškinius konkrečius pasiūlymus dėl kažkokių mažesnių dalykų, kur mes matome, ir praėjusį kartą, kai kalbėjome, kolegos sakė, kad reikia pasitikslinti su Finansų ministerija tam tikrus skaičius, tai šiandien galėsime pratęsti“, – aiškino politikas.
Nors nėra patenkintas viskuo, dėl ko pavyksta sutarti ar nesutarti už uždarų durų, A.Veryga įsitikinęs, kad derybas būtina tęsti.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai (LVŽ-KŠS) pasiūlytos dvi ministerijos. Viena jų – Ekonomikos ir inovacijų. Dėl antrojo portfelio pateiktos trys opcijos – siūlomos arba Energetikos, arba Kultūros, arba Teisingumo ministerija.
„Kalbėsimės apie tai. Aš manau, kad čia yra mažiausia problema, tikrai ne nuo to pradėsime ir ne čia bus pagrindinė diskusija“, – paklaustas, ar jam tiktų toks ministerijų pasidalijimas, atsakė A.Veryga.
Jei derybininkų susitikimas praeis sklandžiai, jau vakare LVŽS šauks dar vieną tarybos posėdį, kuriame jau galėtų būti priimtas sprendimas, eiti į koaliciją ar ne.
Apsitarė savuose rateliuose
LVŽS taryba ketvirtadienį nusprendė, kad kol kas pasiekti derybų rezultatai nėra pakankami, kad būtų galima pasirašinėti koalicinę sutartį – tačiau nutarta pokalbius su socialdemokratais ir „aušriečiais“ tęsti.
Nors vyko jau ne vienas derybinių grupių susitikimas dėl koalicinės daugumos, kol kas dar nėra aišku, kurioms partijoms bus deleguoti atitinkami Ministrų kabineto portfeliai.
Vis dar nėra aišku ir kas pasirašys naujosios koalicijos sutartį – ją formuojančių partijų lyderiai ar Seimo frakcijų seniūnai.
Tiesa, šis klausimas turės būti atsakytas, mat LVŽS derasi dėl visos Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos dalyvavimo valdančiojoje daugumoje. Joje dirba šeši valstiečiai, trys LLRA-KŠS atstovai bei du nepartiniai parlamentarai.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei LVŽ-KŠS frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
