Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugpjūčio 22 d. 16:00
Pulkininkas prakalbo apie išaugusį Šaulių sąjungos narių skaičių ir ateities planus: „Trobelė tapo per maža“
2025 m. rugpjūčio 22 d. 16:00
Edmundas Jakilaitis, politika.lt
Lrytas Premium nariams
Pastaruoju metu išaugus Šaulių sąjungos narių ir į ją stoti ketinančių gyventojų skaičiui, organizacijos vadas pulkininkas Idzelis tikina – tai ženklas, jog Šaulių sąjunga užsiima tinkama veikla.
Edmundas Jakilaitis
Lietuvos šaulių sąjunga
dronai
Rodyti daugiau žymių