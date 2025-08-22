Tiesioginiame eteryje teko raminti A. Tapiną ir V. Andriukaitį: užsiliepsnojo konfliktas

Tiesioginiame eteryje laidos „LRT radijo ringas“ vedėjai pašnekovus teko ir raminti – į abi puses skriejo aštrūs epitetai ir kaltinimai.
Visuomenininkas, „Laisvės TV“ įkūrėjas A.Tapinas aiškino, kad naujai buriamos koalicijos sudėtis kelia labai didelių iššūkių – esą „Nemuno aušra“ per visą šį laikotarpį tik pagilino savo problemas ir kuria naujas, prie koalicijos gali prisijungti ir itin prieštaringai vertinamos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovai, o tarp koalicijos partnerių būtų ir tokių, kurie balsavo prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai.
Taip jis argumentavo kitą savaitę įvyksiantį protestą „Gėdos diena“, kurį kartu su kitais bendražygiais ir organizuoja.
„Mes matome tikrai labai grėsmingą potencialios koalicijos sudėtį. O kita problema turbūt yra ta, kad socialdemokratai tiesiog įsivarė save į kampą ir negali nustoti meluoti – jie meluoja, ir meluoja, ir meluoja.
Ir aš turbūt tą patį pasakyčiau tiek dėl visos partijos, tiek dėl pono Andriukaičio, kuris elgiasi kaip melagis ir šmeižikas“, – apibūdino visuomenininkas.
Kalbėdamas apie šmeižtą A.Tapinas siekė išsiaiškinti, kodėl neseniai portalo Lrytas publikuotame interviu politikas apie jį pateikė realybės neatitinkančią informaciją.
Pasak jo, socialdemokratas jį vadino „Sauliaus Skvernelio partijos influenceriu“, aiškino, kad šis yra angažuotas, atstovauja tokioms politinėms jėgoms kaip Laisvės partija ar liberalai.
„Tai yra melas, šmeižtas. Nėra jokių tokių įrodymų. Iš pagarbos garbiam amžiui mes turbūt neisime teisiniais keliais“, – sakė A.Tapinas.
Jis taip pat priminė, kad per savivaldos rinkimus ir pats agitavo balsuoti už socialdemokratų atstovą, dabartinį Vilniaus rajono merą Robertą Duchnevičių, kad būtent jis laimėtų rinkimus.
Tada, kalbėjo A.Tapinas, niekas socialdemokratams neužkliuvo, o dabar kelis mėnesius iš eilės „eina melas ir šmeižtas“.
Savo ruožtu V.P.Andriukaitis traukė kitą kortą – susidomėjo, ar A.Tapinas visgi yra žurnalistas, ar visuomenininkas. Mat, pastebėjo politikas, visur galima matyti skirtingas jo pareigybes.
„Tai jūs esate žurnalistas, ar nesat? Kada jūs meluojate?“ – teiravosi socialdemokratas.
Tačiau A.Tapinas visgi toliau jo prašė pateikti įrodymų jo anksčiau išsakytiems teiginiams.
„Padėkit tą savo telefoną, man į veidą nekiškit. Aš jūsų paklausiau. Neatsakinėkit klausimu į klausimą. Jūs galit pateikti, ko aš jūsų prašau?
Pateikit nors kažkokį įrodymą, nes mes čia turim rimtą dalyką – jūs mane kaltinat, kad aš atstovauju politinių partijų interesams, kad aš esu Skvernelio partijos influenceris. Galit tai įrodyt?“ – neatlyžo A.Tapinas.
„Visų pirma, einam toliau“, – tęsė V.P.Andriukaitis.
„Ne, neinam toliau, sustojam čia. Žiūrėkit, man šitos jūsų demagogijos nereikia“, – rėžė A.Tapinas.
„Andriau Tapinai, ir man tokios demagogijos taip pat nereikia“, – atsakė europarlamentaras.
„Jūs elgiatės kaip melagis ir šmeižikas, jeigu negalit įrodyti“, – aiškino visuomenininkas.
„Šiuo atveju jūs esate melagis, jūs vienu atveju pasirašot kaip žurnalistas, kitu atveju bandote save maskuoti“, – toliau tęsė V.P.Andriukaitis.
Dėl pakilusio tono ir vienas kito pertraukinėjimo laidos vedėjai pašnekovus jau teko raminti.
„Jo tonas atsisėdus čia, iš karto kitą kaltinti melagiu...“ – svarstė politikas.
„Nes jūs esat melagis“, – pertraukė A.Tapinas.
„O jūs esate ne tik melagis, bet jūs esate šantažuotojas, kėlėjas mitingų – jūs dalyvaujate politiniame procese, nors nesate nei vienos politinės partijos narys.
Jūs pats rašote, kad dalyvaujate ne visuomeninėj veikloj, bet politiniame procese“, – kalbėjo V.P.Andriukaitis.
„Man yra baisu klausytis. Jūs, pone Andriukaiti, Konstituciją esat skaitęs? Žinote, kas yra Konstitucija? Ką garantuoja Konstitucija?
Man garantuoja galimybę reikšti savo įsitikinimus, ir man nereikia kurti politinės partijos ir išsiiminėti verslo liudijimo. Tai yra baisu“, – stebėjosi A.Tapinas.
„Duokit jam papasakot apie Konstituciją, o aš po to jam suteiksiu konstitucines pamokas“, – laidos vedėją paragino V.P.Andriukaitis.
„Gal galima, aš vesiu šitą laidą“, – įsiterpė žurnalistė.
A.Tapinas laidoje pasakojo, kad jį žurnalistu vis dar pavadina, ir tai yra normalu, nes žurnalistinį darbą jis dirbo ilgus metus. Dabar, teigė jis, žurnalistine veikla neužsiima, nes jo vedama politinės satyros laida nėra objektyvi.
Visgi kalbėdamas apie ekspremjero G.Palucko tyrimus A.Tapinas pridūrė, kad juos šiuo atveju gali daryti visi.
„O kas draudžia visiems tą daryti? Nėra įstatymo, kuris reikalauja, kad tik žurnalistas, priklausantis žurnalistų sąjungai, turi teisę atlikti viešą tyrimą“, – aiškino jis.
A.Tapinas patikino, kad yra visuomenininkas, tačiau jam priklauso ir žiniasklaidos priemonė.
„Laisvės televizija yra viešoji įstaiga, pone Andriukaiti, man nereikia įsitinklinti į NVO, kaip jūs pats, vėlgi, neteisingai sakot“, – pabrėžė jis.
„Paskirstykit laiką proporcingai, gerai?“, – prašė V.P.Andriukaitis.
Politikas A.Tapino klausė, ar „Laisvės TV“ yra informacijos skleidėja ir ar jai galioja Visuomenės informavimo įstatymas.
„Nenueikit nuo klausimo. Klausimas jums tiesiai šviesiai – ar “Laisvės TV“ yra informacijos skleidėja?“, – klausė V.P.Andriukaitis.
„Aš neatsakinėsiu į jūsų klausimus, kol jūs neatsakysit į mano klausimus, nes mano klausimai buvo pirmi, jūs pirmas pradėjot šitą ir dar išvadinot mane šantažuotoju. Stipru, gerbiamas politike“, – ironizavo A.Tapinas.
Primename, kad dieną, kuomet socialdemokratai pasirašys naują koalicijos sutartį su R.Žemaitaičio vadovaujamais „aušriečiais“, sostinėje įvyks visuomenininko A.Tapino ir „Laisvės TV“ inicijuojamas masinis protestas „Gėdos diena“.
Anot renginio organizatorių, protestas bus rengiamas socialdemokratams dar kartą sulaužius žodį, pasirenkant savo partneriu „Nemuno aušrą“.
„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus“, – teigia protesto organizatoriai.
Anot jų, pasirašant naująją koalicijos sutartį, masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje, kurio metu jo dalyviai kreipsis į prezidentą Gitaną Nausėdą. Po jo valdžios pokyčius kritikuojantys žmonės žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo, kur toliau vyks mitingas.
Andrius TapinasVytenis Povilas Andriukaitiskoalicija
