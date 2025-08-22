Žinios, kurios šviečia.
Valstiečiai atiduos vieną iš dviejų ministrų portfelių Lenkų rinkimų akcijai: aiškėja, kas gali užimti šias pareigas

2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:26
Tęsiantis valdančiosios koalicijos dėlionei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga vieną iš jiems siūlomų ministrų portfelių ketina atiduoti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai.
Lrytas žiniomis, vieną iš dviejų jiems atiteksiančių ministerijų valstiečiai atiduos W.Tomaszewskio lenkams.
Neoficialiomis žiniomis, ministre vėl norėtų pabūti Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje vidaus reikalų ministrės pareigas jau ėjusi R.Tamašunienė.
Derybose dėl koalicijos Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai pasiūlytos dvi ministerijos.
Viena jų – Ekonomikos ir inovacijų. Dėl antrojo portfelio pateiktos trys opcijos – siūlomos arba Energetikos, arba Kultūros, arba Teisingumo ministerija.
Penktadienį ir toliau tęsiasi trišalės derybos dėl valdančiosios koalicijos.
Penktadienio rytą į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinę jau atvyko „Nemuno aušros“ ir valstiečių atstovai.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
