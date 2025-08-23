KAM: braziliškų „Embraer“ įsigijimas nepaveiks divizijos vystymo, pirkimui ieškoma papildomų lėšų

„Embraer“ orlaivių įsigijimui ieškoma papildomų lėšų, todėl šis pirkimas jokiu būdu nepaveiks mūsų pajėgumų prioritetų – divizijos vystymo ir oro gynybos stiprinimo“, – šeštadienį feisbuke pranešė KAM.
Kai kurie politikai kėlė klausimus dėl karinių lėktuvų įsigijimo iš šalies, kartu su Rusija priklausančios BRICS valstybių grupei.
Savo ruožtu ministerija tikina, kad 80 proc. „Embraer“ dalių yra gaminama Europoje ir Jungtinėse Valstijose, o Brazilijoje pagaminama apie 11 proc. orlaivio konstrukcinių komponentų.
Pasak KAM, nauji orlaiviai pakeistų senstančius „Spartan“, kurių resursai baigsis 2030 m., todėl jie nebeatitiks Europos Sąjungos (ES) reikalavimų ir nebegalės būti naudojami ir leistis daugumoje užsienio valstybių oro uostų.
„Nauji transporto orlaiviai ženkliai sustiprins karinius oro pajėgumus, gerindami bendrą parengtį vykdyti nacionalinės bei kolektyvinės gynybos užduotis. Tokiomis apimtimis vystant „Embraer“ transporto orlaivių programą, tikėtina, šio tipo flotilė ilgainiui taps didžiausia Europinėje NATO dalyje“, – teigia KAM.
Lietuva „Embraer“ pirkimą vykdytų per Nyderlandus, o šalies pilotai būtų apmokomi Portugalijoje, kuri dabar yra „Embraer“ centras Europoje.
Ministerijos teigimu, kariniai orlaiviai gali vykdyti daug užduočių – transporto, kuro papildymo ore, paieškos ir gelbėjimo, gaisrų gesinimo, žvalgybos.
„Embraer“ orlaiviai gali skristi iki 870 kilometrų per valandą greičiu, veikimo nuotolis su maksimaliu kroviniu siekia apie 2,5 tūkst. kilometrų, o maksimalus skrydžio atstumas – daugiau nei 7 tūkst. kilometrų.
Tad, pasak KAM, lyginant su kitais transporto orlaiviais, C-390 yra greitesnis, gabena didesnį krovinį ir reikalauja mažiau priežiūros.
Prie braziliškų lėktuvų įsigijimo platformos pereina Portugalija, Vengrija, Čekija, Nyderlandai, Švedija, Austrija, tuo domisi kitos Pietų ir Šiaurės Europos šalys.
Birželį posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas.
Tuomet paskelbta, kad KAM planuoja jungtis prie šalių grupės ir derėtis dėl trijų C-390 Millennium orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi 3 transportinius lėktuvus „C–27J Spartan“. Pirmasis orlaivis „Spartan“ į Lietuvą atgabentas 2006 m., vėliau aviacijos bazę lėktuvai pasiekė 2008 ir 2009 m.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)divizijoslėšos
