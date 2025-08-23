Stebėtina J. Oleko ramybė – koalicijos sutarties paviešinimo nesureikšmina: „Nieko baisaus“

Tiesa, politikas situacijos nedramatizavo.
„Turbūt bus pirmas kartas, kai tiek daug žmonių perskaitys valdančiosios daugumos koalicijos sutartį.
Turiu nuvilti intrigų medžiotojus – koalicinė sutartis yra vieša, pasiūlymai sutarčiai irgi nėra jokia paslaptis“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje šeštadienį vakare rašė J.Olekas.
Vis tik jis pripažino tai, ką ir skelbė A.Tapinas – sutartis pasiekė ne tą žmogų, kuriam turėjo būti skirta.
Tačiau socialdemokratas tokį nesusipratimą bandė pagrįsti užsitęsusiomis derybomis dėl koalicijos sudėties ir įtemptu darbu.
„Nutinka visko“, – rašė politikas.
„Bet nieko baisaus! Dokumente nėra nieko, kas nebūtų paskelbta visuomenei per sutarties pasirašymą. Tik šįkart daugiau žmonių ją perskaitys. Ačiū už pasidalinimą!“ – įrašą padėka užbaigė J.Olekas.
