Lietuvos diena

Stebėtina J. Oleko ramybė – koalicijos sutarties paviešinimo nesureikšmina: „Nieko baisaus"

2025 m. rugpjūčio 23 d. 22:32
Lrytas.lt
Netrukus po to, kai visuomenininkas Andrius Tapinas pasidalijo socialdemokrato Juozo Oleko per klaidą paviešintu koalicijos sutarties projektu, pasisakė ir pats įvykio kaltininkas.
Tiesa, politikas situacijos nedramatizavo.
„Turbūt bus pirmas kartas, kai tiek daug žmonių perskaitys valdančiosios daugumos koalicijos sutartį.
Turiu nuvilti intrigų medžiotojus – koalicinė sutartis yra vieša, pasiūlymai sutarčiai irgi nėra jokia paslaptis“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje šeštadienį vakare rašė J.Olekas.
Vis tik jis pripažino tai, ką ir skelbė A.Tapinas – sutartis pasiekė ne tą žmogų, kuriam turėjo būti skirta.
Tačiau socialdemokratas tokį nesusipratimą bandė pagrįsti užsitęsusiomis derybomis dėl koalicijos sudėties ir įtemptu darbu.
„Nutinka visko“, – rašė politikas.
„Bet nieko baisaus! Dokumente nėra nieko, kas nebūtų paskelbta visuomenei per sutarties pasirašymą. Tik šįkart daugiau žmonių ją perskaitys. Ačiū už pasidalinimą!“ – įrašą padėka užbaigė J.Olekas.
