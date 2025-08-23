VRK neregistravus Z. Vaišvilos referendumo dėl NT apmokestinimo, LVAT sprendimą laiko pagrįstu

Tai buvo antras kartas, kai komisija atmetė „Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės“ siūlymą – pirmą kartą Z.Vaišvilos atstovaujama grupė panašią iniciatyvą VRK pateikė gegužę.
Tuomet siūlyta pagrindiniame šalies įstatyme įtvirtinti, jog „Nuosavas piliečio nekilnojamasis turtas Lietuvos Respublikos teritorijoje neapmokestinamas“.
Kaip skelbė Komisija, pataisa atmesta kaip neatitinkanti Konstitucijos bei Lietuvos referendumo konstitucinio įstatymo reikalavimų.
Dar kartą neregistruoti Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos, Gedimino Ustinavičiaus ir Egidijaus Čibirausko vedamos piliečių grupės referendumo iniciatyvos VRK po naujo kreipimosi nusprendė liepos viduryje.
Juo piliečių iniciatyvinė grupė siūlė panašią formuluotę – Konstitucijos 127 straipsnį papildyti dalimi, numatančia, kad „Valstybė neapmokestina piliečio turto“.
VRK įvertino, jog, nors nauja formuluotė kiek skiriasi nuo ankstesnės, jos prasmė kelia „dar daugiau neaiškumų dėl teisinio reguliavimo apimties, nes gali būti suprantama kaip viso turto – tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo – apmokestinimo Lietuvos Respublikos piliečiams draudimas“.
Referendumo grupė skundė abu VRK sprendimus
Z.Vaišvilos vedama iniciatyvinė grupė siūlymus atmetusios VRK sprendimus teismui skundė abu kartus.
Pirmą kartą birželį LVAT nusprendė, kad siūloma formuluotė „Nuosavas piliečio nekilnojamasis turtas Lietuvos Respublikos teritorijoje neapmokestinamas“ nėra aiški ir vienareikšmė, suponuoja, kad tokiu būdu būtų neapmokestinamas bet koks tik šalies piliečio valdomas turtas Lietuvoje.
Be to, teismas vertino, esą tokia nuostata diskriminuotų užsienio piliečius, prieštarautų Konstitucijoje įtvirtintam lygiateisiškumo principui, valstybės geopolitinės orientacijos principui ir nepagrįstai išbalansuotų Konstitucijos, kaip vientiso ir darnaus akto, sistemą.
Liepą atmetusi antrąją panašią Konstituciją papildančią formuluotę, VRK sprendimą iš dalies grindė šiuo teismo nutarimu.
Piliečių iniciatyvinės grupės skundą gavusiam teismui komisija argumentavo, kad naujai siūloma formuluotė „Valstybė neapmokestina piliečio turto“ kelia neaiškumų, kokio pobūdžio turtas – kilnojamasis, nekilnojamasis, žmogaus pajamos ar kitas – būtų neapmokestinamas ir ar ši norma apimtų tik mokesčius, ar ir kitas prievoles – rinkliavas, įmokas, pavyzdžiui, už automobilių laikymą, valstybinės žemės naudojimą.
Tuo metu Z.Vaišvilos vedama iniciatyvinė grupė teismui nurodė, kad jos siūloma referendumo formuluotė yra „lakoniška ir aiški, nesudaro jokių prielaidų interpretacijoms dėl turinio“, todėl iniciatyvos neregistruoti nusprendusi VRK esą priėmė „sąmoningai klaidinantį sprendimą“.
Liepos pabaigoje LVAT galutine neskundžiama nutartimi atmetė šį „Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės“ skundą.
„Komisijos sprendimu teisėtai ir pagrįstai atsisakyta registruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę dėl privalomojo referendumo paskelbimo dėl Konstitucijos pakeitimo, todėl nėra teisinio pagrindo Komisijos Sprendimo naikinti Grupės skunde nurodomais argumentais“, – teigiama liepos 31 d. nutartyje.
ELTA primena, kad Seimas birželį priėmė Gintauto Palucko Vyriausybės inicijuotą mokesčių pertvarkos paketą, į kurį įeina ir naujas nekilnojamojo turto (NT) apmokestinimo modelis.
Pirmas asmens būstas nuo kitų metų bus apmokestinamas nuo 450 tūkst. eurų vertės „grindų“, visų likusių NT objektų vertės bus sumuojamos ir apmokestinamos nuo 50 tūkst. eurų.
Konkrečius tarifus pagal vertę nustatys savivaldybės intervaluose nuo 0,1 iki 1 proc. pagrindiniam būstui arba nuo 0,2 iki 1 proc. antram, trečiam ir likusiems gyventojų NT objektams.
Seimas taip pat pritarė metines visų gyventojų, išskyrus ūkininkus, pajamas sumuoti ir apmokestinti progresyviau, kelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.
