AOTD vadas apie artėjančias „Zapad“ pratybas: atskleidė, kokių provokacijų galima laukti

„Mūsų žvalgybos duomenimis, dalyvaus iki 30 tūkst. Baltarusijos ir Rusijos karių iš viso. O pačioje Baltarusijoje bus tik 8 tūkst., iš jų tik 2 tūkst. Rusijos karių“, – LRT televizijos laidoje „Savaitė“ teigė M. Mažonas.
Nors karinės žvalgybos vadas pabrėžia, kad hibridinių atakų tikimybė Lietuvai šių pratybų metu yra labai minimali, tačiau, pasak jo, tam tikros provokacijos yra galimos.
„Šiuo metu hibridinių atakų (...) tikimybė yra labai maža. Dėl provokacijų – galimi kiekvienuose mokymuose incidentai. Galimi tokie incidentai kaip, pavyzdžiui, oro erdvės pažeidimai, galbūt taip pat nedidelė tikimybė kibernetinių incidentų“, – sakė M. Mažonas.
„Tikimybė yra tikrai labai maža, kad po mokymų „Zapad“ priedanga Rusija bandys pridengti kažkokius veiksmus ar prieš kitą regiono šalį, ar bandyti įtraukti Baltarusiją į Ukrainos plataus masto invaziją“, – taip pat patikino jis.
ELTA primena, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos Rusijos ir Baltarusijos bendros karinės pratybos „Zapad“. Jų metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama.
Kiek anksčiau krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad, Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių.
ZapadRusijos agresijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis
