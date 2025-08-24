Lietuvos vadovai pasveikino Ukrainą su Nepriklausomybės: darysime viską, kad Ukraina klestėtų

Prezidentas Gitanas Nausėda, ypatinga proga sveikindamas Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir visą ukrainiečių tautą, palinkėjo kuo didžiausios stiprybės ir susitelkimo kovojant už gyvenimą savo laisvoje tėvynėje.
Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Lietuvos ir toliau telks karinę, humanitarinę, finansinę paramą Ukrainai bei rems šią šalį siekiant, kad atsakingi už patirtą skausmą ir padarytą žalą, vykdant agresiją prieš Ukrainą ir kitus karo nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėn.
„Sutelkę bendras jėgas darysime viską, kad ukrainiečiai – civiliai, karo belaisviai ir vaikai – saugiai grįžtų namo, kad Ukraina būtų atstatyta, klestėtų ir išliktų per amžius laisva“, – sveikinime rašė šalies vadovas.
G. Nausėda sveikinime akcentavo ir tai, kad stiprios ir saugios Europos garantas – Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO.
Pasak jo, Lietuva išlieka ištikima partnerė ir tvirta sąjungininkė euroatlantinės integracijos kelyje ir dės visas pastangas, kad pasirinktas kelias sėkmingai atvestų prie užsibrėžto tikslo.
„Viso pasaulio akivaizdoje Jūs rodote neprilygstamą drąsos ir ryžto pavyzdį. Jus ginate ne tik savo laisvę, bet ir taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką ir mūsų bendrą taikios Europos ateitį“, – pridūrė prezidentas.
Savo sveikinimą Ukrainos premjerei Julijai Svyrydenko sekmadienį adresavo ir laikinasis Vyriausybės vadovas Rimantas Šadžius.
Jis akcentavo, kad ši diena yra ne tik laisvės, bet ir nepalaužiamos dvasios simbolis,
„Jūsų tautos drąsa ir ryžtas ginant savo žemę nuo agresoriaus tapo įkvėpimu ir pavyzdžiu visam demokratiniam pasauliui. Jūs kasdien įrodote, kad tikėjimas laisve yra stipresnis už bet kokią griaunamąją jėgą“, – laiške rašė laikinasis premjeras.
„Lietuva laikosi išvien su Jumis – ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais. Tęsime karinę, ekonominę, humanitarinę ir visokeriopą pagalbą, o kartu su sąjungininkais ir toliau telksime paramą tam, kad Ukraina kuo greičiau užimtų deramą vietą Europos Sąjungos ir NATO šeimoje. Tai yra mūsų visų kelias į iš tiesų saugią, taikią ir vieningą Europą“, – pabrėžė jis.
R. Šadžius palinkėjo šalies Vyriausybei ir visiems Ukrainos žmonėms stiprybės, vilties ir tikėjimo pergale, pažymėdamas, jog Lietuva yra kartu su Ukraina – šiandien ir visada.
Sekmadienį minimos 34-osios Ukrainos nepriklausomybės metinės. Šiai progai paminėti Vilniaus Katedros aikštėje sekmadienio popietę rengiamas 150-asis mitingas Ukrainos palaikymui.
Ukrainos nepriklausomybės dienos metinėms skirti renginiai vyko ir šeštadienį. Sostinėje esančiame Ukrainiečių centre vyko filmo „Nepriklausomybės diena“ peržiūra, vėliau renginio dalyviai dalyvavo labdaros mugėse ir dirbtuvėse. Minėjime taip pat buvo pristatytas interaktyvus žemėlapis „Ukraina širdyje“.
Viso renginio metu buvo renkamos lėšos fondui, kurio tikslas atkurti karo niokojamas mokyklas ir darželius Ukrainoje.
ELTA primena, kad 1991 metų rugpjūčio 24 dieną Ukraina paskelbė nepriklausomybės aktą. Šiuo dokumentu, priimtu Ukrainos SSR Aukščiausiosios Rados neeilinėje sesijoje, buvo paskelbtas nepriklausomos Ukrainos valstybės sukūrimas.
Šis aktas nebuvo pirmasis bandymas įteisinti Ukrainos nepriklausomybę: įvairiais audringo 20 amžiaus laikotarpiais įvairūs Ukrainos regionai skelbė apie savivaldžių valstybių sukūrimą. Trys iš jų tai padarė 1918 metais. Tų pačių metų sausio 22 dieną Ukrainos centrinė Rada paskelbė Ukrainos Liaudies Respublikos nepriklausomybę.
