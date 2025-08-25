Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Koalicijos sutartyje – išlyga naujiems partneriams dėl partnerystės ir vienos lyties santuokų projektų

2025 m. rugpjūčio 25 d. 17:19
Socialdemokratų ir „Nemuno aušros“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašytoje koalicijos sutartyje pastaroji politinė jėga neįsipareigoja remti įstatymų, kuriais siekiama įteisinti partnerystę, vienos lyties santuokas ar lytinio ugdymo programų vykdymą.
Daugiau nuotraukų (1)
„Klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars: partnerystės įteisinimas ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas“, – teigiama koalicijos sutarties priede.
Koalicinės sutarties prieduose taip pat pažymima, kad frakcija nerems reprodukcinės sveikatos įstatymų.
Be to, jungtinė „valstiečių“ frakcija nepritars „teisės aktams, darantiems neigiamą įtaką gimstamumui, skatinant nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę“.
Galiausiai, naujieji koalicijos partneriai nerems lytinio ugdymo programas įpareigojančių teisės aktų, „nederinant programų turinio su mokinių tėvais ir neatsižvelgiant į tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus“.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)Nemuno aušra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.