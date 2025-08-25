Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Koalicinėje sutartyje – „Nemuno aušros“ išlyga dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo sąlygų

2025 m. rugpjūčio 25 d. 17:15
Į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos bei „Nemuno aušros“ sudarytą koalicinę sutartį „aušriečiai“ išsiderėjo įrašyti išlygą, susijusią su parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarka. 11 koalicinės sutarties punkte numatyta, kad bet kuris valdančiosios daugumos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, turi sutikti, jog neliečiamybė jam būtų panaikinta supaprastinta tvarka. Vis dėlto, „aušriečiai“ šiai nuostatai prašo išimties.
„Nemuno aušros“ frakcija įsipareigoja įgyvendinti šios sutarties 11 punkto nuostatas pilna apimtimi, išskyrus atvejus, kai konkretus frakcijos narys motyvuotai prašo Seimo sudaryti tyrimo komisiją ir kad sprendimą dėl neliečiamybės panaikinimo priimtų Seimas“, – rašoma sutarties dėl koalicinės Vyriausybės priede.
Praėjusių metų rudenį socialdemokratų suburtos koalicijos sutartyje buvo numatyta, jog valdančiosios daugumos narys, dėl kurio teisinės neliečiamybės naikinimo generalinė prokurorė kreipiasi į Seimą, sutinka šią procedūrą atlikti supaprastinta tvarka.
Visgi, tokios normos laikėsi ne visi – pavyzdžiui, socialdemokratų frakcijos atstovas Arūnas Dudėnas nesutiko spręsti klausimo supaprastina tvarka, be to jo imunitetas Seimo sprendimu liko nepanaikintas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
