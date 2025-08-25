Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
M. Sinkevičius įvertino naują koaliciją: „Ta partnerystė gali kainuoti“

2025 m. rugpjūčio 25 d. 18:59
Martyna Pikelytė
Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad pirmadienį pasirašyta koalicinė sutartis su „aušriečiais“ ir valstiečiais gali pakenkti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) reputacijai.
„Priimdami sprendimą savo bendruomenėje kalbėjome pakankamai atvirai, nevyniodami į vatą, kad gali būti rimtų reputacinių dalykų. (...) Gali būti keliamos mūsų partnerių įvairios situacijos, teisinės, etinės ir visokios kitokios. Ta partnerystė gali kainuoti ir mūsų palaikytojų, rėmėjų gretose, mūsų politiniam moraliniam veidui“, – pirmadienį LRT televizijai teigė M. Sinkevičius.
„Tokios grėsmės gali įvykti, nuo to niekas neapsaugotas. Čia ne tas atvejis, kai ateini, renkiesi picą ir pasakai, kokie ingredientai turėtų būti ant picos. Yra tas, kas yra. Pasirinkimų skaičius buvo ribotas, mes stengėmės suformuoti ir pasirinkti optimaliausią variantą“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad po daugiau kaip dvi savaites trukusių derybų, pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.
Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
