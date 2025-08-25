Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos diena

NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2025 m. rugpjūčio 25 d. 15:15
Praėjusią savaitę NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Praėjusį pirmadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino rusų orlaivį IL-20, antradienį ir trečiadienį – po du SU-24 orlaivius.
Vienu atveju rusų orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį, kitais dviem – tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį.
Du iš jų skrido be radiolokacinių atsakiklių, nepalaikė radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.
