Parašai dar nesudėti, o valdančioji koalicija jau praranda du narius

Realiai jų parašų ant sutarties net ir nereikia, nes ją pasirašys frakcijų seniūnai. Vadinasi, parašą dės LVŽ-KŠS seniūnė Aušrinė Norkienė.
Pirmadienį, likus kelioms valandoms iki koalicinės sutarties pasirašymo, LVŽ-KŠS balsavo, ar reikia dėti parašą ant sutarties. „Už“ pasisakė devyni iš 11 frakcijos narių, o I.Vėgėlė ir R.J.Jankūnas susilaikė.
Pats I.Vėgėlė portalui Lrytas aiškino, kad jis yra LVŽ-KŠS frakcijos, o ne Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys, todėl nebus įpareigotas balsuoti taip, kaip liepia LVŽ-KŠS frakcija ar Vyriausybės programa.
Bet sutartį pasirašinėja būtent frakcijų seniūnai. Pačiam I.Vėgėlei buvo sunku paaiškinti, kaip viskas atrodys, bet iš esmės jis nelaikys savęs valdančiosios koalicijos dalimi. Bent jau kol kas.
„Seimo statutas neįpareigoja frakcijos narių veikti pagal frakcijos nurodymą. Partijos atveju – taip, o šiuo atveju, jeigu frakcijos narys nepalaiko, tiksliau, nebalsuoja už, susilaiko, tokiu atveju Seimo narys turi laisvą mandatą elgtis ir balsuoti taip, kaip jis galvoja, kad yra tinkama“, – Lrytas dėstė I.Vėgėlė.
Tai nors frakcija, kuriai jis ir R.J.Jankūnas priklauso, bus valdančiojoje daugumoje, jie abu dirbs tarsi būdami opozicijoje?
„Kol kas nežinau. Pagal dabartinę sutartį iš tiesų aš negalėčiau jos palaikyti. Gal, jeigu bus Vyriausybės programa pilnesnė, bus suspėta į ją įrašyti tuos dalykus, kurie yra būtini, gal tuomet atsirastų galimybė ją palaikyti ir kalbėti apie pilnesnį įsitraukimą, mano nuomonės pakeitimą.
Bet kol kas pagal tą sutartį, kurią aš matau, iš tiesų aš matau tik užprogramuotą visuomenės konfliktą“, – tvirtino I.Vėgėlė.
Užkulisiuose kalbama, kad I.Vėgėlė labai norėjo Teisingumo ministerijos vadovo kėdės, kuri atiteks valstiečiams, tačiau šie ją žada Lenkų rinkimų akcijai.
Ar viskas tik dėl to?
„Ką jūs... Galite paklausti bet ko iš derybininkų – I.Vėgėlė apie jokių ministrų postus ar apskritai apie postus nė karto neužsiminė jokiose derybose“, – nurodė politikas.
Jeigu LVŽ-KŠS frakcijai trukdys jo ir bendražygio skirtingi balsavimai, I.Vėgėlė tikino nematantis problemos ir pasitraukti iš frakcijos.
„Jeigu aš pajusiu, kad mano veiksmai gali trukdyti frakcijai, aš vienareikšmiškai priimsiu sprendimą. Aš tikrai nenoriu trukdyti LVŽ-KŠS frakcijai veikti vienu ar kitu būdu“, – teigė parlamentaras.
Tai nauja valdančioji koalicija turės ne 82, o 80 narių?
„Mano susilaikymas rodo, kad yra akivaizdu, jog manęs ta sutartis neįpareigoja. Logiškai mąstant, ar 82, ar 80 – jokio skirtumo nėra“, – nurodė jis.
