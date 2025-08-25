Po provokuojančio S. Skvernelio klausimo – ironiškas I. Ruginienės pastebėjimas

I.Ruginienė į susitikimą atėjo keliomis minutėmis anksčiau – pirmiau nei patys demokratai.
Klausimų sesiją pradėjo demokratas Kęstutis Mažeika, kuris I.Ruginienės pasiteiravo, kokia yra jos patirtis su žemės ūkiu. Demokratas atkreipė dėmesį, kad jos pirmtakas ekspremjeras Gintautas Paluckas augino ir antis, ir žąsis, ir vištas, ir šunis bei bites.
„Kaip Gintas bičių neturiu, šunį turiu, ir labai gražų rožyną turiu. Tokia ir patirtis“, – atsakė I.Ruginienė, vėliau papildydama, kad namuose turi ir akvariumą su žuvytėmis.
Taip pat K.Mažeika klausė, ar žemės ūkis išliks strategine ūkio šaka ir kaip bus dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatos ūkininkams.
Seimas, pavasario sesijoje priėmęs mokesčių reformą, per paskutinį balsavimą pritarė GPM lengvatą taikyti visiems ūkininkams, turintiems šios veiklos pažymėjimą, tačiau pajamas nebūtinai gaunantiems iš žemės ūkio veiklos.
„Dėl GPM lengvatos – gal nevisiškai tiksliai buvo išsireikšta, bet iš tiesų, kai priėmėm mokesčių reformą, labai smarkiai praplėtėm GPM lengvatos ribas ūkininkams. Tai reiškia, kad į tą bendrą katilą pakliuvo net tie, kurie tiesiog ūkininko pažymėjimą turi ir galbūt net rimtu ūkiu neužsiima“, – sakė I.Ruginienė.
„(Planuotume) nebent tik peržiūrėti šituose rėmuose, bet tikrai visiškai apie lengvatos panaikinimą, matyt, nėra šnekos“, – akcentavo ji.
Demokratų frakcijos narė Agnė Širinskienė kandidatės į premjeres klausė, ar ji ketina palaikyti Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas dėl „čekutininkų“, kurios gerokai palengvintų jiems gyvenimą.
„Tas projektas, kuris buvo pateiktas pavasarį, jo tikrai rudenį nebus. Galiu patikinti, kad Vyriausybė tokio projekto tikrai nerengs, nes projektas buvo, visi pripažinkime, netinkamas“, – patikino I.Ruginienė.
Demokratų lyderis Saulius Skvernelis priminė politikės pasisakymą, kad ji ketina remti Ukrainą iki pergalės. Jis uždavė klausimą, kaip ji ketina tai daryti, kai būsimieji jos koalicijos partneriai – valstiečiai ir „aušriečiai“ – savo balsavimais elgiasi priešingai.
„Šiais metais sausio 14 dieną, priimant rezoliuciją dėl užsienio ir saugumo politikos tęstinumo, visi jūsų naujieji partneriai – 11 valstiečių ir lenkų frakcijos narių su dviem nepriklausomais Seimo nariais, plius devyni „Nemuno aušros“, t.y. iš viso 20 Seimo narių, nesutinka su tuo, t.y. nesmerkia neišprovokuotos neteisėtos Rusijos agresijos prieš Ukrainą, neįsipareigoja toliau besąlygiškai remti Ukrainos, neįsipareigoja Ukrainos gynybos ir saugumo saugumo sektoriui skirti ne mažiau kaip 0,25 proc. Lietuvos BVP (...).
Ir tai yra faktai. 20 jūsų koalicijos narių turi visiškai kitokią poziciją, nei jūs dabar deklaruojate. Kaip jūs įsivaizduojate darbą ir sprendimų priėmimą?“ – klausė S.Skvernelis.
Kandidatė į premjeres S.Skverneliui priminė, kad dar praėjusią savaitę jis pats norėjo koalicijos su socialdemokratais ir valstiečiais: „O visai neseniai, prieš gerą savaitę, jūs pats labai norėjote, kad tie patys, kas nebalsavo, būtų kartu su jumis toje pačioje koalicijoje.“
„Norėti – viena, turėti – kita“, – replikavo S.Skvernelis.
„Būtent“, – atšovė I.Ruginienė.
„Noriu pasakyti, kad net ir mūsų derybiniuose susitikimuose visi koalicijos partneriai aiškiai pasakė, kad Ukrainai parama turi ne mažėti, o didėti. Tas yra sutarta. Dėl to aš labai džiaugiuosi“, – pažymėjo ji.
S.Skvernelis taip pat norėjo sužinoti, kiek aktyviai I.Ruginienė reiškėsi LSDP derybinės grupės susitikimuose, formuojant būsimąją koaliciją. Ši nurodė, kad partija nėra vienas asmuo ir visi sprendimai buvo priiminėjami kolektyviai.
Popiet I.Ruginienė susitiks ir su Mišrios parlamentarų grupės atstovais.
Parlamentarai dėl naujosios premjerės kandidatūros turės apsispręsti jau antradienį, rugpjūčio 26 d. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Dar pirmadienį turėtų būti pasirašyta ir koalicinė sutartis.
Inga RuginienėSaulius SkvernelisDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
