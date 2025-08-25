Po R. Žemaitaičio ragininimo trauktis iš Seimo – griežtas A. Širinskienės atsakas

Pirmadienį dalyvaudamas LRT radijo laidoje R.Žemaitaitis teigė, kad A.Širinskienė, kaip bet kuris padorus ir save gerbiantis politikas, turėtų nuvykti į Vyriausiąją rinkimų komisiją, užpildyti prašymą ir atsisakyti Seimo nario mandato.
„Manau, kad Agnė tikrai anksčiau ar vėliau tą dalyką padarys, nes Agnė labai gerbia savo kaip politikės ir savo kaip žmogaus statusą ir manau, kad jai pačiai yra gėda, nemalonu ir didelis diskomfortas, kai visa visuomenė ją vadina melage, perbėgėle, išdavike ir visokiausiais kitokiais epitetais“, – LRT radijui sakė R.Žemaitaitis.
Pati A.Širinskienė naujienų portalui Lrytas teigė, kad R.Žemaitaičiui reikėtų patylėti su „savo melais ir manipuliacijomis“.
„Man atrodo, kad tas ponas manipuliatorius jau nebeturi, ką veikti, ir tapęs valdančiosios koalicijos dalimi pasijuto Rusijos caru, kuriame viskas yra galima, kuriam nesvarbi žmonių valia.
Nes už mane balsavo ne R.Žemaitaitis ir ne jis postus dalina Lietuvoje, bet žmonės“, – naujienų portalui Lrytas sakė A.Širinskienė.
Seimo narė atkreipė dėmesį į reitingavimą Seimo rinkimų metu – anot jos, „Nemuno aušra“ daugiamandatėje apygardoje surinko mažiau rinkėjų balsų negu pati A.Širinskienė vienmandatėje apygardoje.
„Vadinasi, kai kurie žmonės, matyt, gėdijosi dėl partijos, gėdijosi balsuoti už partiją, balsuodami kartu už mane. Tai šiuo atveju manau, kad kam kam, bet ponui R.Žemaitaičiui tai reikėtų patylėti su savo melais ir manipuliacijomis, ir nedaryti gėdos valdančiajai koalicijai“, – ragino A.Širinskienė.
A.Širinskienė į Seimą pernai spalį buvo išrinkta kaip „Nemuno aušros“ kandidatų sąrašo narė, o sausį pasitraukė iš „aušriečių“ frakcijos ir perėjo į Sauliaus Skvernelio vadovaujamos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakciją.
Tačiau skambiai išsiskyrę, A.Širinskienė ir R.Žemaitaitis – „suolo draugai“ Seimo posėdžių salėje. A.Širinskienė vylėsi, kad pavyks pakeisti darbo vietą.
„Esu ten pasidėjusi „Antisemitizmo vadovėlį“, ir manau, kad šiek tiek užsiimu auklėjamuoju darbu – bet čia su ironija.
Tikiuosi, kad tikrai būsiu iškelta, juo labiau dabar vis tiek vyks pokyčiai posėdžių salėje, ir su tuo ponu, matyt, suolu nereikės dalintis. Bet kad jis kartais iš to savo valdžios pajautimo praranda elementarią nuovoką, kiek dar jos turėjo ir neprarado, skrisdamas pas E.Muską, tai yra akivaizdu“, – pabrėžė Seimo narė.
A.Širinskienė pripažino, kad prisijungimas prie „Nemuno aušros“ buvo klaida, ir džiaugėsi, kad tą savo klaidą taip greitai suprato ir ištaisė.
„Šiuo atveju klaidą esu ištaisiusi ir padarysiu viską, kad žmonėms akys atsivertų, matant pono R.Žemaitaičio manipuliacijas, pastovų melą, kai jis viename sakinyje sugeba tris kartus apie tą patį skirtingai pameluoti ir jaustis vis tiek teisus“, – kalbėjo Seimo narė.
„Politikoje, suprantu, visko būna, įvairių pilkųjų zonų, bet nusiristi į tokią melo lagūną, kaip yra tas ponas nusiritęs, tai, matyt, jau turėtų būti tam tikra riba“, – pridūrė ji.