S. Skvernelis bendrą darbą su opozicija mato užsienio ir nacionalinio saugumo klausimais

„Tas bendradarbiavimas (su opozicija – ELTA), man atrodo, daugiausiai bus susijęs su užsienio ir, svarbiausia, saugumo politika, nacionalinio saugumo reikalais. Čia mūsų pozicijos tikrai aiškios ir sutampančios“, – pirmadienį žurnalistams komentavo S. Skvernelis.
Anot jo, į opoziciją pereinantys demokratai galėtų paremti ir kai kuriuos socialinius bei ekonominius valdančiųjų projektus.
„Jeigu, sakykime, pritrūks dešiniųjų partijų paramos“, – sakė jis.
„Čia nieko smerktino ar blogo nėra. Tiesiog mes prisimename, kai buvome konsultacijose, kada gerbiamas Vytenis Andriukaitis gulė kryžiumi (...), kad būtų išlaikoma kairioji programa ir politika. Dabar baimė ir grėsmė yra, ar tikrai tą pavyks padaryti“, – sakė jis.
Nesvarsto apie opozicijos lyderio galimybę
Parlamentaras taip pat pažymėjo, kad su opoziciniais konservatoriais ir liberalais veikiausiai nesitars, kas galėtų tapti bendru opozicijos lyderiu.
„Nemanau. Jeigu dabar nesusitarė konservatoriai su liberalais dėl lyderio, nors konservatoriai ir vieni gali paskelbti, tai gal kol kas šiame etape tokio poreikio nėra“, – teigė S. Skvernelis.
Anot jo, demokratai dėl darbo opozicijoje apsispręs rugsėjo 10 d.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.
Nuspręsta, kad su naujuoju ministru pirmininku keisis ir valdančioji dauguma – naująją koaliciją socialdemokratų taryba nutarė formuoti su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime – iki šiol koalicijoje dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Penktadienio vakarą posėdžiavusi LVŽS taryba nusprendė jungtis prie socdemų vadovaujamos Seimo daugumos.
Koalicinę sutartį partijos žada pasirašyti šios savaitės pradžioje.
Saulius Skvernelis Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos" nacionalinis saugumas
