Žiniasklaida: Probacijos tarnybos vadovas nepaisė naujos tvarkos dėl tarnybinio automobilio naudojimo

Publikacijoje skelbiama, kad Probacijos tarnybos vadovas Romas Ostanavičius 2024 m. antrą pusmetį ir nuo 2025 m. sausio iki kovo vyko iš namų į darbą ir iš darbo į namus tarnybiniu automobiliu.
Tad, remiantis tyrimo dokumentais, R. Ostanavičius naudojosi tarnybiniu automobiliu pagal tą pačią tvarką kaip ir Kalėjimų tarnybos vadovas M. Kairys, kuriam dėl to buvo skirtas griežtas papeikimas.
Savo ruožtu pati ministerija LRT teigė, kad dėl Probacijos tarnybos vadovo tarnybinio automobilio naudojimo nebuvo atlikti jokie patikrinimai, kadangi R. Ostanovičius laikėsi praėjusių metų rugpjūtį patvirtintos tvarkos.
ELTA primena, kad Vyriausybė liepos 9 d. LKT direktoriui M. Kairiui skyrė papeikimą, o liepos 16 d. tarnybos vadovui skirtas griežtas papeikimas.
M. Kairiui skirti abi minėtas tarnybines nuobaudas pasiūlė teisingumo ministras R. Mockus, atsižvelgęs į tarnybinių patikrinimų išvadas. Kaip skelbta anksčiau, tarnybinių patikrinimų metu LKT vadovo veiksmuose nustatyti pažeidimai, susiję su tarnybos lėšų panaudojimu, tarnybinio automobilio naudojimo tvarka.
Galiausiai R. Mockus pasiūlė M. Kairį atleisti iš pareigų, tačiau LKT vadovui buvo suteiktas pranešėjo statusas – tokiu atveju asmuo negali būti atleidžiamas iš darbo.
Pranešėjo statusas suteikiamas tiems asmenims, kurie teisėsaugai pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį žinojo dėl savo turimų ar turėtų pareigų joje. Tokiems asmenims užtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio, suteikiamas konfidencialumas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto poveikio LKT direktoriui M. Kairiui.
Neoficialiomis portalo „Delfi“ žiniomis, minėtas STT tyrimas yra atliekamas laikinojo teisingumo ministro R. Mockaus atžvilgiu.
Portalo žiniomis, LKT vadovas M. Kairys esą galėjo įrašyti pokalbį su R. Mockumi ir jį pateikti teisėsaugai.
M. Kairys į LKT paskirtas praėjusios Seimo kadencijos metu. 2023 metų kovą buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2024 metų gegužės tapo tarnybos direktoriumi.
