Po susitikimo su G. Nausėda – Seimo link: didelė minia protestuotojų siunčia žinią naujai valdžiai

„Gėdos diena“ – su tokia skambia žinute antradienį į mitingą sostinėje ketina atvykti apie 10 tūkstančių žmonių.
Tikslas – parodyti, kad nemaža dalis visuomenės smerkia Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimą į koaliciją pasikvieti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones“, – teigė šio protesto organizatoriai.
Šalia Prezidentūros, Simono Daukanto aikštėje, gyventojai renkasi būtent tuomet, kai Seimas balsuos dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjero postą. Po to protesto dalyviai žygiuos Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės prie Seimo, kur vyks pagrindinis mitingas.
Iš pradžių buvo norėta protestuoti tada, kai koalicinė sutartis ir bus pasirašinėjama, tačiau valdantieji dokumentą derino iki paskutinės minutės, ir galiausiai parašus ant jo sudėjo pirmadienio vakarą.
Kaip jau anksčiau rašė Lrytas, mitinge pasirodys ir opozicinių partijų atstovai. Kol kas neaišku, ar susitikti su gyventojais ateis ir dabartiniai valdančiųjų lyderiai.
Protestą „Gėdos diena“ organizuoja rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, liepos protesto „Sureikšminkim“, vykusio visuomenėje kilus nepasitenkinimui dėl atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšių ir neatsakytų klausimų, organizatoriai Robertas Koroliovas ir Mantas Meškerys, taip pat „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas.
Prezidentui Gitanui Nausėdai organizatoriai įteiks ir peticiją, kurią pasirašė apie 78 tūkst. piliečių, taip pat 66 nevyriausybinės organizacijos.
Šalies vadovas savo ruožtu jau patikino, kad ras laiko susitikti ir šią peticiją priimti.
„Kantrybė išseko“
Šalia Prezidentūros gyventojai intensyviau rinktis pradėjo likus maždaug pusvalandžiui iki mitingo pradžios. Į jį atvyko ir vilnietis Denonas su sūnumi.
„Paprasčiausiai – mums ne tas pats. Ir atitinkamai vaikams norisi parodyti, kas yra aktyvi visuomenė“, – paklaustas, kodėl antardienio rytą atėjo protestuoti, sakė vyras.
Šalia jo stovėjęs sūnus, svarstė jis, veikiausiai dar nelabai supranta, kaip veikia politika – šįryt bandė jam paaiškinti, kur jis keliauja su tėčiu.
„Čia yra taikus pozicijos išreiškimas. Nei perversmai, nei dar kažkas – tiesiog kad tiek prezidentas, tiek dauguma matytų, kad mums nepatinka tai, kas vyksta, ir tiek“, – portalui Lrytas sakė Denonas.
Kiek anksčiau į S.Daukanto aikštę atvyko ir vilnietis Julius.
„Aš esu prieš socdemų melagystes. Atėjau palaikyti vienaminčių“, – pasakojo jis.
Tai – pirmasis Juliaus protestas, kuriame jis nori išreikšti savo pilietinę poziciją.
„Kantrybė išseko“, – paklaustas, kodėl nusprendė čia atvykti, sakė vaikinas.
„Aš visada tikiuosi geriausio – norėčiau, kad kažkas pasikeistų, bet žinoma, kad pakeisti jau nėra lengva“, – svarstė Julius.
„Jeigu čia koloradiniai komunistai veržiasi į valdžią, tai reikia protestuoti“, – portalui Lrytas sakė į mitingą atvykusi Audronė.
Tai – jau ne pirmas moters protestas, kuriame ji išreiškia savo valią.
„Negalima atiduoti Lietuvos į komunistų rankas. Yra nuotraukų internete, galite rasti, kas vaikšto su koloradinėm juostelėm. Mes šito neleisim.
Jeigu palaikote kitą valstybę – prašom keliauti į tą valstybę, kurią palaikot“, – ragino Audronė.
Vienas iš protesto organizatorių, „Laisvės TV“ įkūrėjas A.Tapinas skaičiavo, kad į protestą iš tiesų galėtų atvykti iki 10-ies tūkstančių žmonių.
„Bet kuriuo atveju suvokime, kad tai yra darbo diena, yra dvylikta valanda dienos, ir jeigu mes turime aštuonis tūkstančius žmonių, kuriems yra svarbu atvykti ir iš kitų miestų, pasakyti savo poziciją, pabūti kartu - manau, tai yra labai geras ženklas“, – kalbėjo A.Tapinas.
Geras ženklas, pasak visuomenininko, yra ir tai, kad prezidentas G.Nausėda ketina netvirtinti partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus, bet labai keista situacija jis vadino tai, kad „visiškai rinkimus pralaimėjusi partija“ – Lietuvos lenkų rinkimų akcija – staiga gauna valstybei svarbią ministeriją.
Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, renginiui išduotas 10 tūkst. dalyvių leidimas.
Nors naujai į Seimą išrinktos partijos parlamente darbuojasi dar tik apie devynis mėnesius, prieš jas nukreiptų protestų pastaruoju metu jau būta ir daugiau.
Primename, kad po praėjusių Seimo rinkimų socialdemokratams suformavus koaliciją su „Nemuno aušra“ ir demokratais, prie Seimo vyko du protestai „10 minučių tylos“.
Visuomenėje kilus nepasitenkinimui po to, kai tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir „Laisvės TV“ paviešino tyrimus apie G.Palucką ir jo šeimos verslo ryšius, šią liepą taip pat organizuotas protestas „Sureikšminkim“.