„Neabejotinai, jeigu kalbame apie užsienio politiką, tai pirmieji vizitai būtų į Ukrainą ir Lenkiją. Tai yra labai svarbu“, – antradienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
Vėliau, parlamento posėdyje atsakydama į kolegų klausimus, ji akcentavo, kad ryšiai su Lenkija yra vienas iš būsimos Vyriausybės prioritetų.
„Lenkija yra mūsų strateginis partneris, ne tik kalbant apie susisiekimą, energetiką, bet lygiai taip pat apie gynybą ir saugumą. Ryšiai su Lenkija yra ypatingai svarbūs ir jų plėtojimas ir stiprinimas yra vienas iš būsimos Vyriausybės prioritetų. Jau ne vieną kartą sakiau, kad pirmuosius užsienio vizitus planuoju į Ukrainą ir Lenkiją. Tai yra dvi šalys, nuo kurių norėčiau startuoti“, – sakė I. Ruginienė.
Būsimoji premjerė taip pat žadėjo skirti dėmesį Lietuvoje gyvenančiai lenkų tautinei mažumai.
„Nepamiškime, kad Lietuvoje turime lenkų bendruomenę ir tam irgi turime skirti dėmesio“, – sakė I. Ruginienė iš parlamento tribūnos.
Ji neatsakė konkrečiai į žurnalistų klausimą, koks būtų jos pirmas darbas Vyriausybės vadovės pareigose.
„Pas premjerą nėra vieno tokio pirmojo darbo. Aš jau ministerijoje sakiau, kai ateini pirmą dieną, tai užgriūna įvairių sričių darbai vienu metu“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, esminis darbas būtų patvirtinti Vyriausybės darbų programą, sudaryti aiškų priemonių planą ir kuo greičiau pradėti jį įgyvendinti.
Būsimoji premjerė prieš balsavimą Seime sakė, kad yra pasirengusi dirbti, girdėti ir įsiklausyti.
„Mano stilius visada buvo dirbti komandoje. Aš esu komandos žmogus ir kviečiu visas frakcijas, nepaisant visų pažiūrų ir nuomonių, į bendrą komandinį darbą“, – sakė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos Ingos Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Antradienio popietę būsimoji premjerė I. Ruginienė susitiks su prezidentu
Antradienį Seimui ketinant apsispręsti dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į Vyriausybės vadovės postą, tą pačią dieną socialdemokratė ketina susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Šiandien turiu susitikimą, gavau žinutę – 15 val.“ – žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
„Tikrai nežinau, nes tik gavau kvietimą rezervuoti laiką. Tik tiek“, – pridūrė ji, klausiama, kokius klausimus su šalies vadovu ketina aptarti.
Tiesa, kol kas toks susitikimas nėra įtrauktas į oficialias prezidento ar laikinosios socialinės apsaugos ir darbo ministrės darbotvarkes.
„Bus aptariamas Vyriausybes formavimas. Prezidentas nuo rytojaus planuoja pradėti susitikimus su kandidatais į ministrus“, – Eltą informavo prezidento G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.
Inga Ruginienė Gitanas Nausėda Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
