Etiketo žinovas be etiketo? G. Drukteinis konservatorių „pavaišino“ viduriniuoju pirštu

Visgi plenarinių posėdžių salėje netrūko ir kitokio veiksmo. Štai socialdemokratas, etiketo žinovas Giedrius Drukteinis pademonstravo labai savotišką savo etiketą – konservatorių Audrių Petrošių „apdovanojo“ necenzūriniu gestu ir šiam mostelėjo viduriniu pirštu.
Viskas įvyko svarstant I.Ruginienės kandidatūrą – Seimo salės tribūnoje kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, o jam baigus savo pasisakymą A.Petrošius pirštu kreipėsi į kitoje pusėje sėdintį G.Drukteinį.
Žiūrėdamas į socialdemokratą jis bandė imituoti valgymo veiksmą – galimai priminti, kad G.Drukteinis yra žadėjęs suvalgyti savo kaklaraištį, jei ekspremjeras G.Paluckas atsistatydins.
Savo ruožtu G.Drukteinis konservatoriui atsakė parodydamas vidurinį pirštą.
Portalui 15min parlamentaras prisipažino iš tiesų tai padaręs, bet esą savo emocijų pliūpsnio jau gailisi.
Primename, kad socialdemokratas G.Drukteinis vienoje laidoje davė intriguojantį pažadą – esą jeigu G.Paluckas trauksis iš premjero posto, jis tikino suvalgysiąs savo kaklaraištį.
Ekspremjerui pasitraukus jis nurodė savo pažado laikysiąs, tačiau kaklaraiščio nesuvalgė iki šiol.
„Tikrai nuoširdžiai sakau – tikrai valgysiu. Man pačiam buvo šokas – tikrai nesitikėjau premjero atsistatydinimo, buvau tiek įsitikinęs ir Rūtai Janutienei pažadėjęs.
Bet jeigu jau tokia situacija, tai žinote – mes, socialdemokratai, garsėjame tuo, kad laikomės savo žodžio“, – juokėsi G.Drukteinis.
Kaklaraiščio valgymą jis pažadėjo kaip nors ištransliuoti, kad žmonės įsitikintų, jog dėl tokio savo pažado jis nemelavo.
„Be abejo, neužtenka vien tik pasakyti, kad aš suvalgiau – reikės liudininkų ir transliacijos. Tikrai pažadu – bus. Negaliu tiksliai pasakyti, bet tikrai kitą savaitę grįšiu prie šito klausimo“, – tuomet pažadėjo G.Drukteinis.