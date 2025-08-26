I. Ruginienė apie R. Tamašunienės galimybes tapti ministre ir dvejones dėl E. Sabučio

„Rita Tamašunienė tikrai profesionali politikė, ji jau yra buvusi ministre. Aš manau, kad ji galėtų bet kokioje pozicijoje būti“, – antradienį žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė.
Taip ji sureagavo į prezidento antradienį išsakytus pasvarstymus, kad ši LLRA-LKŠS priklausanti politikė, anksčiau vadovavusi Vidaus reikalų ministerijai, galbūt galėtų būti pasiūlyta į teisingumo ministres.
Visgi daugiau detalių apie būsimą Ministrų kabinetą kandidatė į premjeres nelinkusi atskleisti. Paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, ji tikina savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.
„Kaip ir vakar sakiau, nuo rytojaus pradėsiu susitikinėti su ministrais tiek esamais, tiek būsimais kandidatais. Na ir išvadas pasidarysiu pati“, – sakė ji.
Prezidentas G. Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.
Dėl E. Sabučio galimybių tęsti darbus – dvejonė
Tuo metu paklausta apie „čekučių“ byloje dėl savivaldos lėšų panaudojimo figūruojančio laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio galimybes tęsti darbus, I. Ruginienė sudvejojo. Visgi kandidatė pabrėžė, kad Susisiekimo ministerija be vadovo neliks.
„Galimybės tikrai apsunkėjo dėl objektyvių priežasčių. Bet, kaip ir sakiau, tikrai turiu į kiekvieną poziciją bent kelis savo galvoje variantus. Ir ministerija tikrai neliks be ministro“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos I. Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
