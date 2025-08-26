I. Ruginienė įvertino koalicinėje sutartyje atsiradusį punktą: tikrai neketinu kištis

„Aš pati tikrai neketinu kištis, tikrai neketinu reguliuoti žurnalistų darbo. Manau, kad jūs dirbate puikiai. Dirbkite taip ir toliau“, – Seime žurnalistams kalbėjo politikė.
Kita vertus, akcentavo I. Ruginienė, šiuo metu prasminga būtų įvertinti įvairių sektorių darbą.
„Pati norėčiau akyliau pasižiūrėti į įvairius sektorius – kalbu apie auditus. Matau visuomenėje diskusijas ir poreikį, kad turėtume pasitikrinti, ar viską tikrai gerai darėme. Manau, kad turėsime auditų ne tik krašto apsaugos sistemoje, bet ir kitose sektoriuose“, – pridūrė socialdemokratė.
ELTA primena, kad pirmadienį pasirašytoje koalicinėje sutartyje socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija įsipareigojo užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę visuomeninio transliuotojo veikloje“.
Balandį Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti LRT auditą. Tai – vienas iš valdančiosios „Nemuno aušros“ rinkiminių siekių.
Savo ruožtu LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė yra teigusi, kad Seimo inicijuojamas auditas gali turėti įtakos iš esmės keičiant visuomeninio transliuotojo veiklos kryptį.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vyriausybė
