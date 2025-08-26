Po I. Ruginienės ir G. Nausėdos susitikimo – pirmosios kandidatų į ministrus pavardės

„Suderinome Kęstučio Budrio ir Dovilės Šakalienės kandidatūras. Ir jie abu turės praeiti tą etapą pokalbio su prezidentu“, – po susitikimo su šalies vadovu žurnalistus informavo I. Ruginienė.
„Dėl jų niekada ir nebuvo ginčo – nei mūsų partijos viduje, nei tarp mūsų su prezidentu“, – patikino ji.
Politikė teigė su šalies vadovu aptarusi ir kitas kandidatūras į Vyriausybę. Klausiama, ar išgirdo kokių nors priekaištų šiuo metu laikinai pareigas einantiems ministrams, I. Ruginienė užsiminė, kad G. Nausėda pasidalijo savo įžvalgomis ir patirtimis.
„Prezidentas klausė mano nuomonės, kokiame procese aš esu, su kuo kalbėjau, kokios mano įžvalgos. Na, pasakė savo įžvalgas ir patirtis su esamais ministrais. Tai toks dalykiškas, normalus, darbinis pokalbis, po kurio aišku, kad Kęstutis Budrys ir Dovilė Šakalienė eina į pirmus pokalbius su prezidentu. Kiti ministrai kiek vėliau bus įgarsinti“, – sakė premjerė.
I. Ruginienė taip pat užsiminė, kad nuo rytojaus ir pati susitikinės su kandidatais į ministrus – ryte numatytas pokalbis su K. Budriu.
„Nuo rytojaus pradėsiu kalbėtis, susitikti, jau dėlioja sekretoriatas grafiką ir tą darysime“, – tvirtino ji, akcentuodama, kad galimas kandidatūras taip pat aptars ir socialdemokratų partijos valdyba bei prezidiumas.
K. Budrys ir D. Šakalienė dirbo jau atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje ir šiuo metu ėjo pareigas laikinai.
Ž. Vaičiūno likimo Vyriausybėje neatskleidžia
Anksčiau prezidentas kalbėjo, jog demokratų „Vardan Lietuvos“ į energetikos ministrus deleguotas Žygimantas Vaičiūnas galėtų likti dabartiniame poste net ir pasikeitus valdančiosios koalicijos partneriams. Vis dėlto, socialdemokratų į premjeres iškelta I. Ruginienė Ž. Vaičiūno likimo Vyriausybėje kol kas neatskleidžia.
„O kodėl neklausiate, pavyzdžiui, koks Luko Savicko likimas?“ – klausimu į klausimą atsakė I. Ruginienė.
„Paties ministro darbu esu patenkinta, jis puikiai dirbo (…). Palaukite tam tikro laiko ir visas Ministrų kabinetas bus pristatytas“, – pridūrė ji.
Politikė kol kas neatskleidė, ką į jiems deleguotas ministerijas ketina skirti koalicijos partneriai.
„Turiu kelis kandidatus, bet dar partijos irgi atlieka savo procedūras“, – pridūrė paskirtoji Vyriausybės vadovė.
Įvertino V. Grubliausko galimybes tapti kultūros ministru
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako negalinti patvirtinti viešojoje erdvėje pasirodžiusių naujienų, kad laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį socialdemokratai svarsto pakeisti kitu bendrapartiečiu, buvusiu Klaipėdos meru, Vytautu Grubliausku.
„Negaliu patvirtinti. Smagu, kad jūs aptarinėjate, ieškote variantų. Kol kas palaukite tų rezultatų, noriu ir su pačiu Šarūnu susitikti. Sprendimai ateis šiek tiek vėliau“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu teigė I. Ruginienė.
Apie tai, kad socialdemokratai svarsto laikinąjį kultūros ministrą Š. Birutį pakeisti šiuo metu Seimo Ateities komiteto pirmininko pareigas einančiu V. Grubliausku jau anksčiau pranešė portalas „Delfi“.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.
Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.
VyriausybėInga RuginienėGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių