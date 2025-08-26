Iš Valdo Benkunsko – atviras laiškas naujajai premjerei Ingai Ruginienei

Viršų paėmė pragmatiniai interesai, ignoruojant Lietuvos reputaciją gadinančius ir Lietuvos valstybinius interesus paminančius klausimus. Tačiau ne apie tai šis laiškas.
Po kelis mėnesius trukusios politinės krizės Lietuva vėl turi Ministrą pirmininką. Sveikinu Ingą Ruginienę užėmus šias pareigas. Viliuosi, kad sulig šiuo įvykiu Vyriausybė išeis iš pastarojo laikotarpio politinio paralyžiaus, o savivalda toliau galės spręsti su nacionaline valdžia susijusius ir jau gerokai užsistovėjusius klausimus.
Numanau, kad grįžus į politinę rutiną vėl girdėsime daug kalbų apie Lietuvos regionus, jų stiprinimą, galbūt bus grįžta ir prie gandais apipintos naujosios ministerijos steigimo. Sutinku, kad regionų ir savivaldos politika – labai svarbu.
Bet, kaip ir kiti vilniečiai, manau, kad nacionalinė valdžia turi matyti ir Vilniaus regioną (įskaitant ir Vilniaus miestą). Su mūsų stiprybėmis ir mūsų problemomis. Čia sukuriama beveik pusė Lietuvos BVP, mes esame Lietuvos ekonomikos stuburas. Čia sumokami mokesčiai šimtais milijonų eurų iškeliauja padėti likusiai šaliai. Tad tolimesnė Lietuvos sėkmė didele dalimi priklausys ir nuo būsimos Vilniaus sėkmės.
Tačiau tai nėra duotybė – greitais miesto augimas reikalauja itin didelio politikų dėmesio tiek infrastruktūros, tiek paslaugų plėtrai. Tad dėl Vilniaus – Lietuvos sostinės ir kas penkto Lietuvoje gyvenančio piliečio namų – turime stengtis tiek vietos, tiek nacionaliniu lygiu.
Itin trūkstamos investicijos į viešąsias paslaugas, esami ir būsimi strateginiai bendri Vilniaus ir Vyriausybės projektai, bendri darbai dėl šalies ir miesto saugumo didinimo, labai svarbūs Sostinei įstatymų pakeitimai Seime (pavyzdžiui, žemės, statybos srityse). Galiausiai – ilgai aptarinėtas, bet taip ir nesiimtas iš esmės nagrinėti Sostinės įstatymo klausimas. Tai leistų vieną kartą pabaigti nuolatinį paklodės tampymą ir įtvirtintų Vilniaus kaip daugiausiai gyventojų, o tuo pačiu ir spręstinų klausimų, turinčio miesto-sostinės svarbą.
Šiandien mūsų valstybei ir miestui kaip niekada svarbus politinis stabilumas ir sprendimai stiprinantys Lietuvą. Linkiu, kad sprendžiant klausimus nepasimirštų ir vilniečių interesai. To linkiu naujajai premjerei tiek startuojant pareigose, tiek renkant ministrų komandą, tiek rengiant būsimosios Vyriausybės programą.
Aš ir Vilniaus miestas esame konstruktyvūs. Kai matysime, kad paminami vilniečių interesai – būsime kritiški. Tačiau, kai reikės paramos padėti rasti sprendimus svarbius Vilniui – būsime atrama.
Sėkmingos ir, svarbiausia, darbingos pradžios.
Valdas BenkunskasInga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
