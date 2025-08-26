Lietuvos sienos su Baltarusija – migrantų antplūdis: pasieniečiai apgręžė 32 neteisėtus migrantus

„Šį skaičių sudaro keli atvejai: du Lazdijų rajone. Netoli trišalio taško Lietuva-Baltarusija-Lenkija, buvo viena grupė su 11 neteisėtų migrantų. Jie buvo priartėję iš Baltarusijos pusės. Pasieniečiai reagavo, migrantai pasitraukė. Prieš pavakarę tose pačiose vietovėse pasirodė dar 18, jie irgi pasitraukė. Trečias atvejis registruotas Ignalinos rajone, toje vietoje, kur nėra fizinio barjero, trys Bangladešo piliečiais prisistatę vyrai perbrido upelį ir bandė patekti į Lietuvą. Pasieniečiai juos sulaikė, įvertino situaciją, jie buvo grąžinti į Baltarusiją“, – Eltai antradienio rytą sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
Jo teigimu, Lazdijų rajone iš Baltarusijos pusės atėję migrantai turėjo kopėčias.
Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį apgręžė 23 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę net 341 neteisėtą užsienietį.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1065. Pastarąjį kartą taip pat didelis migrantų skaičius buvo apgręžtas gegužę – 48.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
