Seimo koridoriuose žurnalistams teko gaudyti G. Palucką: „Ko jūs mane dabar spaudžiate?“

Jis kiek vėluodamas atvyko į Seimo posėdį, kuriame bus balsuojama dėl „socdemų“ kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės kandidatūros.
„Jokių komentarų apie nieką“, – jį bandantiems pasivyti ir pakalbinti žurnalistams pareiškė G.Paluckas, nubėgdamas tiesiai į Seimo salę.
Maždaug po pusvalandžio politikas išėjo iš plenarinių posėdžių salės, tačiau vėl bėgo nuo žurnalistų. Jie toliau sekė jam iš paskos, klausdami, ar šis ketina atsisakyti Seimo nario mandato.
„Jeigu kažką darysiu, jus informuosiu, nesijaudinkite. Aš kol kas jokių sprendimų nepriiminėju. Ko jūs mane dabar spaudžiate? Aš dalyvauju, turiu Seimo nario mandatą, priiminėju sprendimus, kaip ir kiekvienas iš 141“, – eidamas tolyn kalbėjo G.Paluckas.
„Yra kitų komentatorių, yra žmonės, kurie šiandien yra politiniai lyderiai ir jie diktuoja politinę darbotvarkę. Aš esu vienas iš 141“, – pakartojo jis.
Dar kartą paklaustas, ar toliau dirbs Seime, G.Paluckas pamojavo Seimo nario pažymėjimu ir pasakė: „Dirbu Seime, matote? Dirbu Seime. Puikiausiai dirbu Seime, kolegos.“
„Užkliūsit ir parvirsit, kur jūs bėgate?“ – toliau jį besivejančių žurnalistų paklausė G.Paluckas.
Sulaukęs pastabų, kad galėtų trumpam stabtelti ir nebėgioti, jis galiausiai taip ir padarė.
„Nemačiau, negirdėjau, neskaičiau, nežinau, kuo mane kaltina“, – apie laukiantį apkaltos procesą Seime pasisakė socialdemokratas.
Ar jo namuose buvo atliktos kratos?
„Nieko aš nekomentuosiu. Kaip ir sakiau, aš jokių komentarų neturiu. Mano namuose jokių kratų, jokių procesinių veiksmų nėra atlikta ir, tikiuosi, nebus atlikta. Ačiū“, – atsakė G.Paluckas ir nuėjo.
Netrukus žurnalistai Seimo koridoriuose pasigavo socialdemokratą ir trečią kartą. G.Paluckas sulaukė klausimo, ar jam skaudu dėl visko, kas nutiko, jei į visus klausimus atsakinėja vos keletu žodžių.
„Koks klausimas? Dūšioje ir lieka viskas, kas lieka. Ar turite kokių klausimų, susijusių su mano darbu Seime?“ – atgal pasiteiravo jis.
Pastebėjus, kad turėjo nemažai laiko apsispręsti dėl savo politinės ateities ir darbo parlamente, G.Paluckas atsakė taip: “Atostogavau, ilsėjausi, buvo labai neblogai, ačiū.“
„Yra kitų žvaigždžių, va, Ignas (Vėgėlė, – Lrytas) ir visi kiti. Aš čia prie ko?“ – nebeatsakydamas į tolesnius klausimus ir eidamas link Seimo posėdžių salės kalbėjo G.Paluckas.
„Kas dabar premjeras?“ – pamatęs, kiek žurnalistų sulėkę prie G.Palucko, juokėsi demokratas Tomas Tomilinas, tuo metu kaip tik besišnekučiavęs su kandidate į ministres pirmininkes I.Ruginiene.
„Nežinau, mes nekalbėjome. Čia yra jo, kaip laisvo Seimo nario, apsisprendimas. O ką jis jums sakė?“ – paklausta, ar G.Paluckas turėtų trauktis iš Seimo, svarstė I.Ruginienė.
Seimo posėdžių salėje ji spėjo su G.Palucku persimesti ir keliais žodžiais: „Taip, jis šalia manęs gi sėdi. Tiesiog apie nieką. Pasisveikinome, jis man palinkėjo sėkmės ir tiek.“
Iš ministro pirmininko ir LSDP lyderio pareigų G.Paluckas pasitraukė liepos 31 dieną.
Praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko parašus G.Palucko apkaltai. Iniciatyvą parėmė ne tik Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) bei Liberalų sąjūdžio atstovai – pasirašė ir į naująją koaliciją nepakviestų Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė.
Antradienį parlamentarams renkantis į antrąjį neeilinės Seimo sesijos posėdį bus tvirtinama I.Ruginienės kandidatūra. Dėl šio klausimo Seimas balsuos atvirai – naujo Vyriausybės vadovo patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.
Pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.
Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
