Protesto organizatoriai įteikė peticiją G. Nausėdai: tikimės, kad būsite teisingas visiems

Prie Prezidentūros vykstant protestui prieš socialdemokratų suformuotą naują koaliciją, mitingo organizatoriai įteikė peticiją prezidentui Gitanui Nausėdai.
Šalies vadovas peticiją įteikusius jos iniciatorius pakvietė sėsti prie bendro stalo su juo ir patarėjais Frederiku Jansonu bei Pauliumi Baltoku.
„Atėjome įteikti jums mūsų visų pasirašytą manifestą. Pasirašė šešios nevyriausybinės organizacijos ir 78 tūkst. Lietuvos piliečių. Kreipiamės į jus, nes manome ir žinome, kad prezidentas yra moralinis autoritetas visuomenėje ir tikimės, kad jūs būsite teisingas visiems“, – susitikime su prezidentu kalbėjo vienas protesto iniciatorių Robertas Koroliovas.
Susitikime, kartu su organizatoriais, taip pat dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LIJOT) vadovas Umberto Masi.
Peticijoje prieštaraujama pirmadienį suformuotai naujai valdančiajai koalicijai ir prašoma ministrais neskirti partinių „Nemuno aušros“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovų.
„Prašome Jus, kaip Respublikos Prezidentą, išreikšti savo nepritarimą besiformuojančiai koalicijai, neskirti į ministrų postus „Nemuno aušros“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungai priklausančių ir/ar savo veikla ir viešais pasisakymais keliančių grėsmę Lietuvos valstybingumui politikų“, – rašoma peticijos tekste.
Protestą „Gėdos diena“ organizuoja rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, liepos protesto „Sureikšminkim“, vykusio visuomenėje kilus nepasitenkinimui dėl atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšių ir neatsakytų klausimų, organizatoriai Robertas Koroliovas ir Mantas Meškerys. Taip pat „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas.
ELTA primena, kad antradienį Seimui ketinant apsispręsti dėl Ingos Ruginienės kandidatūros į premjerės postą, sostinėje rengiamas protestas „Gėdos diena“. Prie Prezidentūros ir Seimo rūmų į mitingą susirinksiantys aktyvistai piktinasi Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų sprendimu formuoti valdančiąją daugumą su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Po to protesto dalyviai žygiuos Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės prie Seimo, kur vyks pagrindinis mitingas.
Pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.
