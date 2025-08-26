Seimo frakcijos įvertino I. Ruginienės kandidatūrą: tarsi kometa įskrido į politinį žemėlapį

„Socialdemokratų frakcijos nuomone, Inga Ruginienė yra atsakingai pasirengusi vadovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Kad ji yra tinkama kandidatė, rodo ir jos praeities veikla, ir darbai nuveikti dirbant socialinės apsaugos ir darbo ministre, taip pat ir konkretūs numatyti planai, užsibrėžti tikslai bei pamatuotos ambicijos, pristatant būsimos Vyriausybės programos tikslus“, – dėstė socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis I. Ruginienę lygino su kometa.
„Inga Ruginienė prieš keletą savaičių tarsi kometa įskrido į Lietuvos politinį žemėlapį. Visiems buvo nauja, visiems buvo nuostabu, visi diskutavo ir galvojome, koks tai žmogus“, – kalbėjo parlamentaras, pabrėždamas, kad pastaruoju metu iš oponentų pastebimas nekorektiškas kandidatės vertinimas.
Naujųjų koalicijos partnerių Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė tikisi konstruktyvaus darbo su I. Ruginienės Vyriausybe.
„Balsuosime už I. Ruginienę, kaip ministrę pirmininkę. Tikimės, kad koalicija ir jos stiprų palaikymą įgyjanti būsimoji premjerė įtvirtins centro kairės politiką ir nebeleis jos kompromituoti. Programą derinome atsakingai ir labai detaliai“, – kalbėjo A. Norkienė.
Tuo metu Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas sakė, kad jis ketina suteikti pasitikėjimo kreditą I. Ruginienei.
„Esu linkęs suteikti pasitikėjimo kreditą Ingai Ruginienei. Turime vertinti darbus, o ne tas etiketes, kurios yra klijuojamos“, – dėstė politikas.
Opozicija kandidatūros nepalaiko
Savo ruožtu opozicijoje dirbančių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikino, kad socialdemokratų partija yra krizėje.
„Tie, kuriems trūksta patirties arba nėra tinkami, braunasi į visus įmanomus postus. Socialdemokratai nėra pasiruošę atsakingai vadovauti valstybei. Daugeliui jų lyderių asmeninė gerovė rūpi labiau nei valstybės interesai (...) Socialdemokratai mažiau nei per metus valstybę stumia į dar vieną, jau antrą, politinį eksperimentą“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo jis.
Tuo metu Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen pasigedo aiškiai deklaruoto I. Ruginienės požiūrio į koaliciją.
„Šis šokis yra ne tango ir net ne šokis su kardais, o socialdemokratų šokis ant to paties grėblio, galutinai legitimizuojant „Nemuno aušrą“ ir jos atnešamą skandalingą krūvį. (...) Šis veiksmas yra eksperimentas su Lietuvos ateitimi, tuo metu, kai taip eksperimentuoti nėra atsakinga“, – dėstė ji.
Kadencijos pradžioje valdančiojoje daugumoje buvusių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos vardu kalbėjęs Domas Griškevičius tikino, kad I. Ruginienės patirties trūkumas gali kenkti valstybės gerovei.
„Komandos yra svarbu, bet lyderystės stoka šioje vietoje yra matoma. Politinės patirties trūkumas nėra nepataisomas. Vis dėlto, vienas atsakingiausių postų valstybėje, ypač įtemptu laikotarpiu nėra bandymų poligonas. Klaidos, jeigu jos bus daromos, palies šalies gerovės aspektus. Tai gali būti mūsų valstybės saugumo sąskaita“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo jis.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos I. Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vyriausybė
Rodyti daugiau žymių