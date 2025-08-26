Žiniasklaida: G. Palucko Vyriausybės ir ministerijų darbuotojams skirta per 0,5 mln. eurų premijų

LRT surinktais duomenimis, daugiausiai paskatinti buvo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) darbuotojai – 77 jų išmokėta 263 tūkst. eurų, vidutiniškai po 3 416 eurų.
Priedus už padidėjusį darbo krūvį ir pasiektus rezultatus šiemet gavo ir apie 70 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojų. Tam iš viso skirta 107 614 eurų.
Finansų ministerijoje vidutiniškai po 3 250 eurų buvo paskatintas 21 Finansų ministerijos darbuotojas. Išmokoms ministerija skyrė 68 256 eurų. Dar 60 institucijos darbuotojų pirmąjį metų pusmetį gavo priemokų už darbo krūvį – jų suma siekė beveik 133 tūkst. eurų.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) šiemet valstybės tarnautojams ir darbuotojams skyrė 16 premijų – 46 010 eurų, o nuo metų pradžios išmokėjo 419 priemokų už 462 875 eurus.
108 Susisiekimo ministerijos darbuotojams nuo sausio iki liepos buvo išmokėta 32 tūkst. eurų išmokų. Dalis jų taip pat gavo priemokas už papildomą darbą. Bendra jų suma sudarė apie 104 tūkst. eurų.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) metų pradžioje paskatino 12 darbuotojų. Jiems buvo skirtos vienkartinės išmokos, kurių bendra suma sudarė 18,8 tūkst. eurų. Dar beveik 290 tūkst. eurų darbuotojams buvo išmokėti už padidėjusį krūvį.
Vidaus reikalų ministerija (VRM) skyrė premijų už 10,4 tūkst. eurų keturiems darbuotojams. Dar per 60 tūkst. eurų už papildomą darbą buvo skirta valstybės tarnautojams ir darbuotojams.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nuo metų pradžios 152 darbuotojams skyrė 540 153 eurų, dar 28 jų gavo 33,2 tūkst. eurų priemokų.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) liepos pabaigoje beveik 3 tūkst. eurų dydžio išmokomis paskatino 128 darbuotojus ir valstybės tarnautojus. Tam iš viso buvo skirta apie 384 tūkst. eurų.
Užsienio reikalų ministerijoje (URM) šiemet priemokas, kurių bendra suma sudaro 368 395 eurų, gavo 227 darbuotojai.
Kultūros ministerija šiemet mokėjo priemokas 52 darbuotojams. Priemokoms už pavadavimą skirta už 26 512 eurų, o už papildomas užduotis – 90 625 eurų.
Teisingumo ministerija nuo metų pradžios iš viso išmokėjo 103,9 tūkst. eurų priemokų 25 darbuotojams.
Energetikos ministerija priemokoms skyrė apie 21 935 eurų. Ši suma padalinta 24 darbuotojams.
Tuo metu Aplinkos ministerija nurodė liepą paskatinusi apie 30 savo darbuotojų.
