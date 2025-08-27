D. Matulionis apie dronų incidentus: rugsėjo pabaigoje bus rengiamas VGT posėdis

„Tai bus vienas iš svarbiausių prioritetų ir prezidentas įdėmiai stebės, kaip sekasi Krašto apsaugos ministerijai. Ir greičiausiai rugsėjo pabaigoje turėsime VGT posėdį, jame irgi teiksime klausimus Krašto apsaugos ministerijai, jeigu reikės, kad būtų pilnas politinis palaikymas aukščiausiame lygyje“, – Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje teigė D. Matulionis.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.
Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
Deividas MatulionisValstybės gynimo tarybaDovilė Šakalienė
Rodyti daugiau žymių