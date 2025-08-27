D. Matulionis: prezidentas remia ir pasitiki ministre D. Šakaliene

„Tikrai buvo dalykiškas susitikimas, jokių priekaištų (šalies vadovas – ELTA) ministrei neišsakė, prezidentas remia, pasitiki ir linki sėkmės sudėtingoje pozicijoje, ypač šiais laikais“, – antradienį po D. Šakalienės susitikimo su Gitanu Nausėda teigė D. Matulionis.
„Tuo pačiu (prezidentas – ELTA) vertina ministrės aktyvią veiklą tiek stiprinant Lietuvos saugumą, tiek bendradarbiaujant su mūsų artimiausiais partneriais, visų pirma, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir Vokietija dėl Vokietijos brigados“, – pridūrė jis.
Pasak patarėjo, prezidentas susitikimo metu D. Šakalienei išsakė svarbiausius, jo vertinimu, prioritetus: siekti 5–6 proc. nuo BVP finansavimo gynybai, tęsti nacionalinės divizijos kūrimo darbus, pasirengti Vokietijos brigados dislokavimui iki 2027 m. pabaigos.
Taip pat, anot D. Matulionio, susitikimo metu aptartas naujo brigados dydžio poligono įrengimas, kalbėta dėl JAV pajėgų Lietuvoje išlaikymo, gynybinės linijos pasienyje įtvirtinimo, aptarti karinių įsigijimų skaidrumo bei visuotinės gynybos klausimai.
„Ir karinės paramos Ukrainai tęstinumas, dalyvavimas iniciatyvose, taip pat ir JAV iniciatyvose, perkant ginklus Amerikoje ir dovanojant tuos ginklus Ukrainai“, – pridūrė D. Matulionis.
D. Šakalienė: darbus reikės daryti skubiai
Pati D. Šakalienė teigė, jog laukia daug darbų, o geopolitinė situacija vis dar išlieka sudėtinga.
„Aš neturiu jokių vilčių, kad kokia nors taika, ar juo labiau tvari taika, su Rusija yra įmanoma. O tai reiškia, kad tuos darbus reikės skubiai daryti“, – po susitikimo su prezidentu komentavo D. Šakalienė.
„(Darbus – ELTA) nuo mūsų nacionalinės divizijos iki Vokietijos brigados dislokavimo ir priėmimo Lietuvoje, iki darbo su amerikiečiais, tiek kalbant apie pajėgų išlaikymą Lietuvoje, tiek kalbant apie tam tikrus papildomus procesus, pavyzdžiui, susijusius su oro gynybos stiprinimu“, – tęsė ji.
Laikinoji ministrė taip pat vardijo, kad gynybos pramonė, papildomos pratybos su sąjungininkais, parama Ukrainai taip pat išlieka svarbiais prioritetais.
Pasak jos, Lietuva yra pasiruošusi prisidėti prie amerikietiškos ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos „Patriot“ pirkimo ir kitų Ukrainos prioritetinių įsigijimų sąrašo.
„Taip pat į SAFE (Europos saugumo veiksmų priemonė – ELTA) mechanizmą planuojama įtraukti Ukrainą. Tikimės, kad gaminant Ukrainos ginkluotę Lietuvoje ir šią ginkluotę dalijantis su Ukraina, tokiu būdu stiprintume ir Ukrainos kariuomenę, savo gynybos pramonę ir įsigytume mums reikalingos ginkluotės, kuri būtų strategiškai svarbi“, – tvirtino D. Šakalienė.
D. Šakalienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Ministrų kabinete ir šiuo metu eina pareigas laikinai.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.