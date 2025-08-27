D. Šakalienė žada, kad dvi teritorijos kariniam poligonui bus atrinktos artimiausiomis dienomis

„Šiuo metu iš teritorijų sąrašo, artimiausiomis dienomis – greičiausiai rytoj – finalizuosime dvi (teritorijas – ELTA) kaip tinkamiausias. Tuomet – pokalbis su savivaldybėmis“, – trečiadienį žurnalistus informavo D. Šakalienė.
„Pagrindinis dalykas iš tiesų yra, kad turėtume tinkamiausią kariuomenei variantą, kuris taip pat būtų realistiškai įgyvendinamas, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į tam tikrus logistinius reikalavimus“, – dėstė ji.
Laikinai Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovaujanti politikė teigė, kad galutiniai sprendimai dėl vietų poligonui priklausys ir nuo „politinio klimato“.
„Turėsime šioje vietoje tuos vis tik galutinius sprendimus pasidaryti taip pat atsižvelgiant į, tarkime, politinį klimatą, nes mes tikrai nedarysime tokio dalyko, kad paskelbsime teritorijas nesuderinus prieš tai su savivaldybėmis. Čia tikrai yra abipusiai būtinas bendravimas ir procesas, kur tik nuo sutelkto ir komandinio darbo priklauso sėkmė“, – tvirtino socialdemokratė.
Pasak jos, tik sulaukus galutinių kariuomenės vertinimų, bus mezgamas kontaktas su konkrečiomis savivaldybėmis.
„Yra kelios teritorijos, kuriose būtų iš principo galimi poligonai“, – paaiškino ji.
Reikia bent dviejų poligonų
D. Šakalienė pažymėjo, jog delsti dėl poligono teritorijos paieškų – negalima. Be to, pasak jos, akivaizdu, jog vieno naujo poligono Lietuvai neužteks.
„Poligono reikia tikrai labai greitai ir negalime leisti sau delsti. Nes ir amerikiečių karių buvimo Lietuvoje vienas iš svarbių veiksnių yra galimybė treniruotis“, – sakė ministrė.
„Tiesiai sakau – neužtenka mums vieno poligono, tikrai reikia bent jau dviejų“, – kalbėjo ji.
ELTA primena, kad birželio mėnesį Aplinkos ministerija nurodė septynias naujam kariniam poligonui tinkamas teritorijas. Vis tik, kaip tuomet pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), brigados dydžio poligonui reikalingo 20 tūkst. hektarų ploto vienoje vietovėje nėra.
Buvusi krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė yra teigusi, kad kariuomenės atstovai žvalgo keturias potencialias teritorijas naujam kariniam poligonui.
Seimo rudens sesijai KAM planuoja paruošti reikalingus teisės aktų projektus ir pateikti galutinį pasiūlymą dėl poligono, kaip kad įpareigojo vasaros pradžioje posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT).
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.