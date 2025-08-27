Dėl Energetikos ministerijos vadovo posto R. Žemaitaitis planuoja kalbėti ir su Ž. Vaičiūnu

„Dėl energetikos ministerijos, matyt, reikės kalbėti ir su prezidentu, ir su pačiu Ž. Vaičiūnu, nes kiek aš ten turiu informacijos, Ž. Vaičiūnas visiškai atsiribojo nuo Sauliaus Skvernelio ir nuo partijos, nes jis, matyt, suprato, kad nori dirbti ministerijoje ir nori kažką padaryti Lietuvos naudai“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
„Aš nesakau, kad mums tiktų (Ž. Vaičiūnas – ELTA). Mūsų bendruomenė apie jį dar nesvarstė. Mūsų bendruomenė svarstė du galimus kandidatus. Tai manau, kad kitą savaitę susitiksime su premjere ir apkalbėsime, ar galima, ar mūsų kandidatai gali būti“, – kalbėjo jis, paklaustas, ar „aušriečiams“ tiktų Ž. Vaičiūno kandidatūra.
ELTA primena, kad anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog demokratų „Vardan Lietuvos“ į energetikos ministrus deleguotas Ž. Vaičiūnas galėtų likti dabartiniame poste net ir pasikeitus valdančiosios koalicijos partneriams. Vis dėlto, naujoji premjerė I. Ruginienė Ž. Vaičiūno likimo Vyriausybėje kol kas neatskleidžia.