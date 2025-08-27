Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
I. Ruginienė apie visuotinį šaukimą: gali būti, kad to neišvengsime

2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:04
Austėja Paulauskaitė
Šią vasarą prezidentui Gitanui Nausėdai užsiminus, kad visuotinis šaukimas į kariuomenę tėra laiko klausimas, naujoji premjerė Inga Ruginienė taip pat tikina, jog tokio žingsnio, ko gero, nepavyks išvengti.
„Gali būti, kad mes neišvengsime šito dalyko (visuotinio šaukimo – ELTA)“, – interviu portalui „15min“ sakė Vyriausybės vadovė.
„Labai tikiuosi, kad mes neprieisime iki tos dienos X, kai visi jausimės nesaugūs ir turėsime priimti nemalonius sprendimus, bet ruoštis tam reikės. Ir reikės ruoštis vis intensyviau ir intensyviau“, – akcentavo socialdemokratė.
Liepos pradžioje prezidentas G. Nausėda pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją, bus tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo. Tiesa, prezidentas pripažino, jog šiuo metu tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams.
ELTA primena, kad 2026 metais į karo prievolininkų sąrašus bus įtraukti visi jaunuoliai, kurie einamojo šaukimo metais baigs mokyklą ir sulauks ar bus sulaukę pilnametystės. Nuo kitų metų į sudaromą karo prievolininkų sąrašą paklius mokyklą baigę jaunuoliai nuo 18 iki 22 metų.
Šiais metais į privalomąją karo tarnybą planuojama pašaukti per 3,9 tūkst. jaunuolių. Kasmet šis skaičius palaipsniui augs ir nuo 2027 m. tarnauti bus kviečiama daugiau kaip 6 tūkst. prievolininkų.
Įgyvendinant naująją šaukimo sistemą, bus mažinamos ir išimtys dėl tarnybos atidėjimo. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, tarnyba nebus atidedama studentams, į aukštąją mokyklą įstojusiems po to, kai jie buvo įtraukti į karo prievolininkų sąrašą.
