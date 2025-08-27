Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
I. Ruginienė sako neturinti aiškios pozicijos dėl karių siuntimo į Ukrainą

2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:27
Austėja Paulauskaitė
Premjere paskirta socialdemokratė Inga Ruginienė sako dar neturinti aiškios pozicijos dėl karių siuntimo į Ukrainą. Tiesa, ji pažymi, jog Lietuvos pagalba Kyjivui neabejotinai yra labai svarbi.
„Čia turiu tokį dvilypį jausmą. Prisipažinsiu, su krašto apsaugos ministre apie tai dar nesu kalbėjusi (…). Iš dalies suprantu, kad mes turime daryti viską, kad Ukrainai siųstume bet kokią pagalbą. Ukrainos pergalė mums patiems, lietuviams, yra svarbi. Kartais matau ir skepsį visuomenėje, ir įvairių komentarų, kad kam mums čia to reikia, kodėl ir finansiškai remiame (…). Bet Ukraina yra mūsų saugumo garantas, ir tą reikia suprasti“, – interviu portalui „15min“ sakė ministrė pirmininkė.
„Neturiu tokios aiškios pozicijos, kad sakyčiau: jo jo jo, aš tam labai pritarčiau, bet sau esu pasižymėjusi, kad norėsiu sugrįžti ir su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) bendruomene apie tai pasišnekėti, nes gali būti, kad aš kažkokių faktų ar argumentų tiesiog nežinau dėl to, kad dar neturėjau progos prisiliesti (prie šio klausimo – ELTA)“, – aiškino I. Ruginienė.
Kaip skelbta anksčiau, Vakarai jau kurį laiką diskutuoja apie galimą Europos šalių karių siuntimą į Ukrainą. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę sakė jog kol kas ankstyva pasakyti, ar tarp „Norinčiųjų koalicijos“ valstybių pajėgų bus ir Lietuvos kariai. Vis tik, šalies vadovo teigimu, Vilnius yra pasirengęs prisidėti prie Ukrainos saugumo garantijų užtikrinimo.
Kaip ELTA skelbė anksčiau, laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tvirtino, kad Lietuva yra pasiruošusi siųsti pajėgas į Ukrainą, jei karą sukėlusi Rusija nutrauks ugnį, o sąjungininkai susitars dėl pastarosiomis dienomis žadamų saugumo garantijų Kyjivui.
Inga Ruginienėkaras Ukrainojeparama Ukrainai
