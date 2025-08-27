Ryškėja naujosios Vyriausybės paveikslas: užkulisiuose dėliojamos pavardės ir netikėti pasirinkimai

Jis šiuo metu eina Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽ-KŠS) frakcija nebuvo patenkinta derybų rezultatais, tačiau vis tiek nutarė jungtis į valdančiąją daugumą.
Valstiečiai labai norėjo vadovauti Žemės ūkio arba Aplinkos ministerijoms – į pirmąją būtų delegavę Bronį Ropę, o aplinkos ministre svajojo tapti Ligita Girskienė.
Būtent pastaroji neslepia nusivylimo, kad Aplinkos ministerija liks „Nemuno aušros“ rankose. Ji net viešai skelbė apie savo ambicijas užimti šios ministerijos vadovės postą.
„Taip, man tai atrodė svarbu, nes tai yra ministerija, kuri daug metų nesulaukė tinkamo dėmesio. Bent jau pastaruoju metu vykdoma politika manęs netenkina. Kryptis, kuri pasirinkta, manau, lobistai tikrai neturėtų užimti tų pozicijų. Bet susitarėme taip, kaip susitarėme, eigoje dar viskas gali keistis“, – trečiadienį Lrytas teigė L.Girskienė.
„Aš mielai imčiausi atsakomybės už šitą sritį“, – pridūrė ji.
Dabar aplinkos ministro pareigas eina Povilas Poderskis, bet prezidentas Gitanas Nausėda jau yra pasakęs, kad jo kandidatūros daugiau nebetvirtins.
Vidinė kova dėl komitetų
Akivaizdu, kad vidinių intrigų netrūksta ir vos tarp šešių Seimo valstiečių. Socialiniuose tinkluose L.Girskienė pasidalijo keistu įrašu apie padlaižūnus ir užsispyrimą šįkart gauti tai, ko nori, o ne laukti ant atsarginių suolelio.
„Ilgainiui tylėjimas tampa našta, o nuolankumas – grandinėmis, iš kurių laikui bėgant darosi vis sudėtingiau išsivaduoti. Visada atsiras žmonių, kurie pasistengs, kad tau nepavyktų... Visada atsiras tokių, kurie žino kada, kam ir ką pasakyti, kam „pasigerinti“. Ateina metas, kai turi ištiesti nugarą, pakelti galvą ir pastovėti už save, nes niekas kitas to nepadarys. Pirmą kartą gyvenime stojau už savo norus. Šįkart nepasislinksiu ir nepalauksiu“, – rašė ji.
L.Girskienė nenorėjo paaiškinti, ką turėjo omeny šiuo įrašu, tačiau paatviravo apie savo naujus tikslus.
„Nusprendžiau dėl kitų pozicijų. Manau, kad esu subrendusi ir pasirengusi jas užimti. Kol kas neatskleisiu. Kai apsispręsime frakcijos viduje, tada ir paviešinsiu“, – Lrytas kalbėjo valstietė.
Ji patvirtino, kad nori vadovauti vienam iš komitetų, tačiau nėra vienintelė kandidatė. LVŽ-KŠS frakcijai perleidžiamos Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto ir Kaimo reikalų komiteto pirmininko kėdės.
Ar įrašas apie vidinius padlaižūnus ir gimė iš partinės konkurencijos?
„Visur turbūt tokių yra. Aš kalbėjau iš gyvenimiškos patirties. Bet, žinokit, tikrai nenoriu ta tema kalbėti, viskas yra gerai, tariamės, diskutuojame, ieškome sprendimų. Visi visada nebus patenkinti, bet rasime geriausius variantus“, – teigė L.Girskienė.
Mažai abejonių, kad Kaimo reikalų komitetui, kuris iki šiol priklausė Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, vadovauti turėtų B.Ropė. Taigi lieka tik Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, kuris, Lrytas žiniomis, gali atitekti Waldemaro Tomaszewskio Lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS).
LLRA-KŠS atiteks ir Teisingumo ministro postas. Vos tris parlamentarus turintiems „lenkams“ ministro portfelis – didžiulis laimėjimas.
Lrytas žiniomis, pagrindinė kandidatė į ministres – Rita Tamašunienė. Ji jau turi patirties Vyriausybėje, kai Sauliaus Skvernelio ministrų kabinete ėjo vidaus reikalų ministrės pareigas.
Nors viešai neatskleidžia, užkulisiuose kalbama, kad R.Tamašunienė labai nori ministrės pareigų. Palankiai apie ją jau kalba ir G.Nausėda, tad jo barjerą peržengti politikei neturėtų būti sudėtinga.
Kokie pokyčiai laukia kitose ministerijose?
Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) vadovaus devynioms ministerijoms – Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų bei Vidaus reikalų ministerijoms.
Krašto apsaugos ministrės pareigas toliau eis Dovilė Šakalienė, užsienio reikalų ministro – Kęstutis Budrys.
Lrytas žiniomis, neturėtų keistis ir Sveikatos apsaugos bei Švietimo ministerijų vadovės. Ant šių karštų kėdžių nedaug kas norėtų susideginti savo karjerą. Lieka ir vidaus reikalų ministras.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos postas jau matuojamas socialdemokratei Jūratei Zailskienei, susisiekimo ministro – Robertui Kaunui. Viena kėdė atsilaisvina, nes premjere tapo Inga Ruginienė, kita – nes į „čekiukų“ skandalą įklimpusio Eugenijaus Sabučio ministru nebemato prezidentas.
Dar neaišku, kas bus su Seimo rudens sesijoje ypatingai svarbia Finansų ministerija. Jai vadovauja laikinai ir premjero pareigas užimantis Rimantas Šadžius, bet jis, nepaisant savo politinio svorio, turi įtampų su I.Ruginiene, be to, yra labai nepopuliarus tarp gyventojų.
Akivaizdu, kad socialdemokratams teks ieškoti ir naujo kultūros ministro. Šarūno Biručio vangumas įgriso G.Nausėdai. Žiniasklaidoje buvo įvardijama Vytauto Grubliausko pavardė, bet jis šiuos gandus paneigė.
Lrytas žiniomis, socialdemokratai svarsto apie Seimo kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko kandidatūrą.
„Nemuno aušrai“ lieka Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, kurių taip geidė valstiečiai, taip pat iš demokratų jiems perleidžiama labai svarbi Energetikos ministerija.
Šalies vadovas yra išreiškęs pageidavimą, kad jai liktų vadovauti dabartinis ministras Žygimantas Vaičiūnas. Jis nėra demokratų partijos narys, vadinasi, nėra atskaitingas S.Skverneliui, be to, G.Nausėda nenori atiduoti šios ministerijos į Remigijaus Žemaitaičio rankas.
Pastarasis, regis, linkęs patenkinti tokį prezidento prašymą, tačiau neabejotinai turės ir savų reikalavimų.
Žemės ūkio ministerijoje Igną Hofmaną greičiausiai pakeis jo viceministras Andrius Palionis. Lieka neaišku, ką R.Žemaitaitis numatęs į aplinkos ministrus. Jis tik paslaptingai užsimena stalčiuje turįs moters pavardę.
ministraiVyriausybėLigita Girskienė
