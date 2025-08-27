Siekiant užtikrinti vaikų teisių apsaugą – naujas įpareigojimas teismams

Jei Seimas pritartų tokiai Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininko socialdemokrato Lauryno Šedvydžio iniciatyvai, teismai turėtų ne vėliau kaip per 5 dienas išsiųsti tokių įsiteisėjusių nuosprendžių nuorašus šiai tarnybai.
Tikimasi, kad tai leis greičiau reaguoti į kritinius atvejus ir apsaugoti vaiko interesus.
Baudžiamojo proceso kodekso pataisas įregistravęs parlamentaras L. Šedvydis siekia užtikrinti, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba laiku gautų informaciją apie visus teismų nuosprendžius bylose, kuriose sprendžiama dėl nusikalstamų veikų, padarytų vaiko atžvilgiu.
Siūloma nuostata galiotų, anot jo, nepriklausomai nuo to, ar vaikas byloje dalyvauja kaip nukentėjusysis, liudytojas ar kitaip susijęs asmuo. Kaip pastebi L. Šedvydis, praktikoje susiduriama su iššūkiais, kai tarnyba negauna informacijos apie tokius įsiteisėjusius nuosprendžius baudžiamosiose bylose.
„Tokiais atvejais, kai tarnyba nebuvo pripažinta nukentėjusio vaiko atstovu pagal įstatymą, ji neturi galimybės savarankiškai identifikuoti vaikų, kurių saugumui ar jų teisių užtikrinimui gali kilti grėsmė, ir atitinkamai inicijuoti situacijos vertinimo ar apsaugos priemonių taikymo. Siekiant užtikrinti veiksmingą vaiko teisių apsaugą ir įgyvendinti tarnybai pavestas funkcijas, numatytas Civiliniame kodekse, pavyzdžiui, pareikšti ieškinį dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, itin svarbu nustatyti teisinį pagrindą, kuris leistų tarnybai gauti informaciją apie teismo nuosprendžius bylose, susijusiose su nusikaltimais prieš vaikus, ypatingai seksualinio ir kitų formų smurtinio pobūdžio, nepriklausomai nuo to, ar tarnyba buvo pripažinta vaiko atstovu pagal įstatymą“, – sako L. Šedvydis.
Siūloma, kad naujos Baudžiamojo proceso kodekso pataisos įsigaliotų nuo 2026 m. birželio 1 d.
Šiuo metu nėra įtvirtinta pareiga teismams pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai nuosprendžius bylose, kuriose sprendžiamas klausimas dėl nusikalstamų veikų, padarytų vaiko atžvilgiu.
