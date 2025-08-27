W. Tomaszewskis atskleidė kandidatus į teisingumo ministrus: žvalgosi ir į I. Vėgėlę

„Dabar į ministeriją turime keturis variantus iš parlamentarų: Rita Tamašunienė, Jaroslavas Narkevičius, Česlav Olševski ir Ignas Vėgėlė. Antras variantas – mes galime apsikeisti su valstiečiais ir jeigu bus Vėgėlė – mūsų kandidatas bus kitoje ministerijoje.
Trečias variantas, jeigu šių variantų nepavyks įgyvendinti – mes turime į ministeriją kandidatų ne politikų, kurie realizuos bendrą koalicijos programą“, – Eltai teigė W. Tomaszewskis.
„Mūsų parlamentarai Rita Tamašunienė ir Jaroslavas Narkevičius. Niekas neabejoja dėl jų kompetencijų, tai yra aukščiausio lygio kompetencija. Česlav Olševski – teisininkas, jis yra trečias mūsų kandidatas. Turime ir kitą variantą, kad į ministrus gali eiti Ignas Vėgėlė. Jis irgi yra advokatas, teisininkas, susijęs su šita sistema, patirties daug.
Jeigu Vėgėlė eis, tada bandysime su valstiečiais apsikeisti ministerijomis. Mes esame atviri, gali būti tokių situacijų, kad reikės apsikeisti“, – kalbėdamas apie kandidatus akcentavo politikas.
Pasak W. Tomaszewskio, dėl galimų kandidatų LLRA-KŠS praneš penktadienį, po ketvirtadienį vyksiančios partijos tarybos.
„Rytoj turėsime tarybą, norime išgirsti visų nuomonę. Galbūt penktadienį jau turėsime aiškią poziciją“, – kalbėjo jis.
Pagal naują koalicijos sutartį, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai atiteko anksčiau „aušriečių“ turėta Teisingumo ministerija ir iki šiol demokratams priklausiusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).
Tiesa, pastarosios vadovu siūloma skirti šiuo metu institucijoje Inovacijų politikos grupei vadovaujantį Edviną Grikšą.
Antradienį „Žinių radijui“ prezidentas Gitanas Nausėda teigė neatmetantis, kad LLRA-KŠS į teisingumo ministres pasiūlys R. Tamašunienę.
„Galimai šita pavardė gali būti pasiūlyta į ministro poziciją“, – teigė jis, kritiškai atsiliepdamas apie buvusį susisiekimo ministrą J. Narkevičių.
„Taip, buvo ir kitas ministras, ponas Narkevičius, ir čia turbūt jo istorijoje pono Tomaszewskio pozicija suvaidino nemažą vaidmenį, kad jis atkakliai neatsistatydintų. Tuo (J. Narkevičius – ELTA) užsibraukė savo galimybes tapti ministru ateityje bent artimiausiais metais“, – konstatavo prezidentas.
Antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Waldemaras Tomaszewski Ignas Vėgėlė Teisingumo ministerija
