I. Ruginienė atskleidė, kada bus aiškūs LSDP deleguojami ministrai

„Ilgai laukti nereikės, jau šį vakarą finalizuosime kartu su partija, bent jau socdemų ministrai bus aiškūs“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė I. Ruginienė.
Anksčiau naujoji premjerė teigė, kad darbo Vyriausybėje neturėtų tęsti susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis ir kultūros ministras Šarūnas Birutis. Į pastarojo vietą Vyriausybės vadovė tikino svarstanti kelias kandidatūras, tarp kurių ir socialdemokratas, buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras.
Tiesa, ELTA jau anksčiau skelbė, jog tarp svarstomų kandidatų yra ir Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė. Pati socialdemokratė Eltai teigė, kad būtų pasiryžusi eiti šias pareigas.
Ketvirtadienį I. Ruginienė susitinka su sveikatos apsaugos ministre Marija Jakubauskiene, švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene, Vidaus reikalų ministerijai vadovaujančiu Vladislavu Kondratovičiumi, finansų ministru Rimantu Šadžiumi.
Tiesa, pastaruoju metu kyla abejonių dėl pastarojo galimybių toliau eiti pareigas Vyriausybėje.
Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį jau buvo susitikę su prezidentu Gitanu Nausėda ir sulaukė šalies vadovo paramos.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Inga RuginienėVyriausybėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių