I. Ruginienė neatskleidė, ar pasiūlė R. Šadžiui tęsti darbą Vyriausybėje: palaukime iki vakaro

2025 m. rugpjūčio 28 d. 15:49
Būsimojo ministrų kabineto vadovė Inga Ruginienė po susitikimo su Rimantu Šadžiumi neatskleidė, ar pasiūlė jam toliau dirbti finansų ministru. Socialdemokratė patikino, jog konkretūs sprendimai bus priimti partijos prezidiumo posėdyje, kuris vyks ketvirtadienio vakarą.
„Sprendimo palaukime iki vakaro. Dabar, tiek vakar, tiek šiandien vyksta darbiniai susitikimai ir apsikeitimas įvairiais argumentais, nuomonėmis ir darbais. Su Rimantu (Šadžiumi – ELTA) aptarėme jau pradėtus darbus, kurių yra labai didelių ir svarbių. Aptarėme būsimus planus ir kaip viskas galėtų dėliotis laike – produktyvus ir konstruktyvus pokalbis“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Socialdemokratė teigė, kad R. Šadžiui, kaip ir kiekvienam iki šiol dirbusiam ministrui, turėjo pastabų dėl darbo Vyriausybėje. Tiesa, ji pridūrė, jog susitikimas su R. Šadžiumi yra itin svarbus, nes jis užima laikinojo ministro pareigas ir tikino, kad tai nepaskutinis jų susitikimas.
„Kiekvienam ministrui turėjau tam tikrų pastebėjimų ir išreiškiau tam tikrą požiūrį bei nuomonę į jų planus arba nuveiktus darbus. Visis susitikimai buvo panašaus pobūdžio, tačiau nepamirškime, kad R. Šadžius šiuo metu yra ir laikinasis premjeras, tad buvo galimybė pašnekėti ne tik apie finansų sritį, bet ir apie kitus dalykus, nes man reikės iš jo perimti estafetę“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Tai greičiausiai buvo ne paskutinis susitikimas – turbūt bus dar keli susitikimai, kurių metu bus žingsnis po žingsnio perduoti visi darbai“, – tikino paskirtoji premjerė.
ELTA anksčiau rašė, kad politiniuose užkulisiuose keliami klausimai dėl galimybių R. Šadžiui tęsti darbus. Esą dalies socialdemokratų netenkino ministro komunikacija su valdančiosios daugumos nariais bei laikysena priimant sprendimus dėl mokesčių reformos.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vyriausybė
